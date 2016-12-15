Whatsapp'ta gönderdiğiniz mesajlar silinecek!

Şimdilik iOS kullanıcılarının faydalanacağı bu yenilik ile uygulama üzerinden istenmeden ya da yanlış kişiye atılan mesajlar iptal edilebilecek hatta düzenlenip tekrar gönderilebilecek. Kullanımı ise oldukça basit: Gönderdiğiniz mesajın üzerine basılı tutun ve "İptal et" (Revoke) deyin.
2.17.1.869 numaralı beta sürümünde ortaya çıkan ve yakın zamanda hizmete girecek olan bu özellik yalnızca yazıları değil, gönderilen videoları da kapsıyor. WhatsApp, söz konusu özelliğin gizli olması sebebiyle ve de henüz test aşamasında olduğu için de bir açıklama yapmıyor. Bu yüzden gerekli duyuru, muhtemelen beta safhasından çıktıktan sonra yapılacak.
Önce iOS kullanıcılarının hizmetine sunulacak bu özellik yakın zaman sonra Android platformuna da dahil olacak.
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