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WhatsApp'ta engelleyen kişiye mesaj atabilirsiniz!

WhatsApp'ta biri eğer sizi engellediyse, ona ulaşmak ve mesaj atmak için hala bir yöntem mevcut. Haberimizdeki yöntemle WhatsApp'ta basit bir şekilde sizi engelleyen kişiye mesaj atabilirsiniz. İşte WhatsApp'ın dikkat çeken o özelliği...

WhatsApp'ta engelleyen kişiye mesaj atabilirsiniz!

WhatsApp'ta biri eğer sizi engellediyse, ona ulaşmak ve mesaj atmak için hala bir yöntem mevcut. Haberimizdeki yöntemle WhatsApp'ta basit bir şekilde sizi engelleyen kişiye mesaj atabilirsiniz. İşte WhatsApp'ın dikkat çeken o özelliği...

24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:53
WhatsApp'ta engelleyen kişiye mesaj atabilirsiniz!
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WHATSAPP'TA birilerini engellemek veya birileri tarafından engellenmek oldukça karşılaştığımız durumlardır. Bu durumlarda bir tarafın isteği üzerine adeta iki taraflı ilişki, tek taraftan zorunlu olarak kesiliyor. Ayrıca bu durum, engellenen tarafından büyük bir sorun haline gelebiliyor. 
 
WhatsApp'ta biri sizi engellediyse, moralinizi bozmanıza hiç gerek yok çünkü engelleyen kişiye mesaj atabileceksiniz. Aşağıda paylaşacağımız yöntem dışında bir yöntem daha mevcut ancak bu yöntem biraz uzun. İlk olarak WhatsApp hesabınızı silmelisiniz. Ardından yeniden oluşturmanız gerekiyor ve bu durumda da içinde bulunduğunuz tüm gruplardan feragat etmeniz gerekiyor. Fakat önereceğimiz yol, çok daha kullanışlı.
 
WhatsApp'ta sizi engelleyen kişiye nasıl mesaj atabilirsiniz?
 
Bu yöntem oldukça basit ancak bu noktada ihtiyacınız olan tek şey, Whatsapp hesabı olan üçüncü bir kişi. Bu üçüncü kişi, sizi engelleyen kişiyle konuşma yolunda hassas bir rol oynuyor. Üçüncü kişi sizinle ve sizi engelleyen kişiyle arkadaş olursa çok daha iyi.
 
Bir sonraki adım ise siz, arkadaşınız ve sizi engelleyen kişiden oluşacak bir WhatsApp grubu. Sizin arkadaşınız grubu oluşturacak ve bir nevi köprü görevi görecek.
Sonrasında ise yapacağınız şey, sizi ve sizi engelleyen kişiyi ekleyen arkadaşınızdan, eğer özel bir konuşma yapacaksanız, gruptan çıkmasını rica etmek.

Şimdi arkadaşınızla konuştuğunuza göre ve arkadaşınız da gruptan çıkmayı kabul ettiğine göre, gruptan çık düğmesine basıp, ardından da 'çık'a basarak gruptan çıkmasını sağladınız. Bu durumda da grupta yalnızca siz ve sizi engelleyen kişi kaldı. 
 
Artık sizi engelleyen kişiyi görebilir ve mesajınızı grup aracılığıyla yollayabilirsiniz. Bu durum, WhatsApp'ın bizlere sağladı bir nevi 'bug' olarak işimize yarıyor. Sonuçta hayat kurtarabilir.
 
Özetlemek gerekirse 
Bu yöntem ile sizi engelleyen kişiye acil mesajınızı iletebileceksiniz. Eğer ortada bir sorun varsa da sizi engelleyen kişiyle bunu konuşabileceksiniz. Karşınızdaki kişi eğer gruptan ayrılırsa, önceden mesajınızı görmüş olacak. Eğer mesajı görmeden, hemen gruptan ayrılırsa da yapılabilecek bir tek WhatsApp hesabını silme eylemi kalıyor. Ayrıca unutulmamalı ki aradaki üçüncü kişi de, karşı taraftan engellenirse, ortada herhangi bir köprü kalmayabilir.

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