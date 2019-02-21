WhatsApp'ta büyük bir hata ortaya çıktı

Popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ta kritik seviyede bir güvenlik açığı tespit edildi.

WhatsApp'ta büyük bir hata ortaya çıktı
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YENİ keşfedilen açık nedeniyle biyometrik güvenlik ayarını 'hemen' dışında bir seçeneğe ayarladıklarında bazı durumlarda kimlik doğrulaması istemeden uygulamaya giriş sağlanabiliyor.
Bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan bilgiye göre WhatsApp'ta ciddi bir güvenlik açığı var. Bu hataya göre Face ID ve Touch ID desteği zaman zaman çalışmıyor.
Eğer WhatsApp’ın biyometrik güvenlik ayarında ‘hemen’ yerine ‘1 dakika’ ya da ‘15 dakika’ gibi farklı bir seçeneği işaretlerseniz iOS Paylaşım ekranında Face ID ya da Touch ID doğrulaması istenmiyor. Dahası, eğer iOS Paylaşım ekranındayken ana sayfaya dönerseniz uygulamayı tekrar açarken kimlik doğrulaması istemiyor.
 
Söz konusu hatanın WhatsApp’tan mı yoksa iOS işletim sisteminden mi kaynaklandığı bilinmiyor. 

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