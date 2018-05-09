WhatsApp sohbetleri baştan aşağı yenileniyor

SOSYAL medya devi Facebook'un bünyesinden bulunan WhatsApp çok konuşulacak bir yeniliğe hazırlanıyor. Popüler uygulama kullanıcılarının alışkanlıklarını değiştirecek türden bir yenilik için düğmeye bastı. Şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı WhatsApp Business için sohbet filtresi özelliği ortaya çıktı. WhatsApp Business için sohbet filtresi özelliği henüz kullanıcılara sunulmadı. Zira şirket yeni özellik üzerindeki çalışmalarını henüz tamamlamış değil.

Peki yeni özellik ile kullanıcıların hayatlarında neler değişecek?



Güncelleme ile birlikte kullanıcılar, mesajlarını hızlı bir şekilde arayabilecek. Okunmayan sohbetler, gruplar ve yayın listelerine göre de arama filtrelemesi olacak. Ayrıca arama filtresi için platforma yeni bir simgenin de gelmesi hayli mümkün.