WhatsApp mesajlarını silseniz de o izler kalıyor

BEKLENEN özellik sonunda WhatsApp'a geldi. Yanlışlıkla atılan veya sonradan 'pişman' olunan mesajlar artık atıldıktan 7 dakika içerisinde silinebiliyor. Çift yönlü silme işlemi sayesinde mesajın görülmesi engellenebiliyor ancak mesajın silindiğine dair karşı taraf bir bildirim gidiyor.



Örneğin X kişisi Y kişisine attığı mesajı 7 dakika dolmadan hem kendi ekranından hem de Y'nin ekranından tamamen silebiliyor. Bunun için yapılması gereken ise gayet basit: Öncelikle Whatsapp'ın en son güncellemesini telefonlara yüklemek gerekiyor; ardından silmek istediğiniz mesajın üzerine bir süre dokunarak silme seçeneğini aktif hale getirmelisiniz.

Son olarak çöp kutusu yani sil butonuna dokunduğunuzda size mesajın tek taraflı mı yoksa iki kullanıcının ekranından mı mesaj silinsin şeklinde soru soruluyor. Bu soruya 'herkes için' dediğinizde mesaj tamamen iki kullanıcının ekranından da kaybolmuş oluyor.

Ancak mesajı silmekle arkanızda bir iz bırakıyorsunuz ve bunun bir kurtuluşu da yok. Eğer mesajı silerseniz hem sizin hem de karşı tarafın ekranında bir mesaj sildiğinize dair mesaj düşüyor. Bu da sizin bir mesajı sildiğinizden karşı tarafın haberinin olması anlamına geliyor ki az önce söylediğimiz gibi bunu önlemenin bir yolu yok. Whatsapp'ın bu mesajı zorunlu olarak vermesinin arkasında hangi fikrin yattığını bilmiyoruz; sanırız karşı tarafın silinen mesajdan haberinin olması isteniyor; ancak bu gerçekten de gerekli mi, tartışılır.