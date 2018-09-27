WhatsApp kurucusundan kullanıcıları tedirgin eden itiraf

DÜNYANIN en büyük anlık mesajlaşma platformu WhatsApp'ı 2009 yılında Jan Koum ile birlikte kuran Brian Acton, kurduğu şirketten kendi isteğiyle ayrılışının üzerinden bir yılın geçmesinin ardından sessizliğini bozdu. Forbes'a konuşan Brian Acton, 2014 yılında WhatsApp'ı 19 milyar dolar karşılığında Facebook'a satmasıyla ilgili olarak, "O gün kullanıcılarımın gizliliğini sattım. Her gün bu kararın ağırlığıyla yaşıyorum" dedi.

850 MİLYON DOLARINDAN VAZGEÇTİ

Bu yılın başında patlak veren Cambridge Analytica skandalı sonrası Twitter üzerinden başlatılan "Facebook'u Sil" (#delet Facebook) kampanyasına da destek veren Acton, teknoloji alanında son yılların en büyük satışına imza atmasına karşın, pişman olduğunu açıkladı.

"ONLAR İYİ İŞ İNSANLARI AMA..."

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg başta olmak üzere şirkette çalışan yöneticilerle olan görüş ayrılığına değinen Acton, "Onlar iyi iş insanları. Ancak benim kabul etmediğim bir dizi iş pratiğini, ilkelerini, ahlakını ve politikalarını temsil ediyorlar" dedi.

"KULLANICILARIMIN GİZLİLİĞİNİ SATTIM"

Dünya genelinde 1.5 milyarı aşkın aylık aktif kullanıcısı olan WhatsApp'taki kullanıcı gizliliğine vurgu yapan Acton, "Kullanıcılarımın gizliliğini daha büyük bir fayda elde etmek için sattım. Bir seçim yaptım ve her gün bununla yaşıyorum."

Eylül 2017'de Facebook'tan, 850 milyon dolarlık hisse senedi opsiyonundan vazgeçerek ayrılan WhatsApp'ın kurucusu Acton, Cambridge Analytica skandalının yaşandığı Mart 2018'de "Facebook'u silme zamanı" diyerek tweet atmıştı.

ZUCKERBERG'E TEK ADAM ELEŞTİRİSİ

2018 yılının Mayıs ayında da Brian Acton ile birlikte WhatsApp'ın diğer kurusu ortağı olan Jan Koum da istifa kararını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde Facebook'un 2012'de 1 milyar dolara satın aldığı Instagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger de istifa kararı almıştı. Instagram'ın kurucuları "Merakımızı ve yaratıcılığımızı keşfetmek için ayrılıyoruz" açıklaması yapmıştı.