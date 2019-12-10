Whatsapp kullananlar müjde! Beklenen özellik geliyor

GEÇTİĞİMİZ günlerde toplu mesajı kaldırmakla gündeme gelen Whatsapp,şimdi de aramalara gelen yeni özelliklerle adından söz ettiriyor. Kullanıcılar uzun zamandır karanlık tema güncellemesini beklese de başka özellikler için de çalışmalar yürütülüyor. Arama özelliği için yenilik getiren firma, kullanıcıların gelen aramaları bekletebilmesi için yeni özelliği devreye soktu.

ARAYANLAR BEKLEMEYE ALINIP ALINMADIĞINI BİLMEYECEK

Artık kullanıcılar gelen bir aramayı arka planda bekletebilecek ve isterlerse çağrıya cevap verecek. Aramanın beklemesi kısmında ise arayan kişi çağrının beklemeye alınıp alınmadığını bilmeyecek ve çağrı sesini duymaya devam edecek.Eğer kullanıcı aktif bir aramadaysa ve cihazına bir başka çağrı gelirse bunu bildirimde görebilecek. Kullanıcı hali hazırda bir aramadaysa, sonradan arayan kişi aradığı kişinin bir aramada olup olmadığını bilmeyecek.Aranan kişi bildirime düşen çağrıyı kabul ya da reddetme ayrıcalığına sahip olacak.

ÖNCEDEN MEŞGUL ÇALIYORDU

Özellik gelmeden önce aranan kişi bir arama içindeyse telefon meşgul çalıyordu. Bu özellikle birlikte kullanıcılar daha kolay ulaşılabilir hale gelecek.

ŞU AN SADECE ANDROİD SÜRÜMDE BULUNUYOR

Bu özellik şu anda sadece WhatsApp Android sürümünde bulunuyor. Android kullanıcıları uygulamalarını 2.19.352 ya da daha sonraki bir sürüme güncelleyerek bu özelliği kullanabilecek. Bu sürümle birlikte bazı Android kullanıcılarında ortaya çıkan aşırı pil tüketimi sorunu da çözüme kavuşturulmuş oldu.Güncellemenin birkaç gün içinde bütün kullanıcılarda aktif olarak kullanılması bekleniyor.