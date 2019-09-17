WhatsApp kullanan iPhone sahiplerine kötü haber

WHATSAPP'IN, 2017 yılından beri kullanılan ve gönderilen mesajları silmenizi sağlayan "Herkesten sil" özelliği, birçok kullanıcı için oldukça faydalı bir yenilik olarak kabul ediliyor. Bu özellik sayesinde gönderilen bir mesaj 1 saat içerisinde silinerek karşı tarafın mesajı görmesi engellenebiliyor. Bu süre geçtikten sonra ise gönderilen mesaj silinemiyor. Ancak eğer iPhone kullanıcısıysanız, WhatsApp aracılığıyla gönderdiğiniz bir fotoğrafı silmek istediğinizde bu özellik hiçbir işe yaramıyor.Çünkü, WhatsApp aracılığı ile iPhone'lara gönderilen fotoğraflar, WhatsApp'tan silinse bile iPhone'un galerisinde kalmaya devam ediyor.Siz WhatsApp konuşma ekranında "Bu mesaj silindi" uyarısını görseniz bile fotoğraf, mesajı gönderdiğiniz kişi tarafından görülmeye devam ediliyor.