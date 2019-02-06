WhatsApp'ın o özelliği Messenger'a geldi!

YANLIŞLIKLA atılan veya atıldıktan sonra pişman olunan mesajları silme özelliği Whatsapp ve Instagram'da uzun bir süredir bulunuyordu. Kullanıcıların oldukça ilgi gösterdiği bu özellik yapılacak yeni güncelleme ile beraber Facebook Messenger'a da gelecek.

Gönderdiğiniz mesajı silmek istediğiniz takdirde mesajın üzerine basılı tuttuktan sonra karşınıza "Senin için kaldır" veya "Herkes için kaldır" seçenekleri çıkacak. Bu işlemi gerçekleştirmek içinse 10 dakikalık süreniz bulunuyor. Yani gönderdiğiniz mesajı 10 dakika geçtikten sonra silemeyeceksiniz. WhatsApp'ta olduğu gibi mesaj silme işlemini gerçekleştirdikten sonra karşı tarafa bildirim gideceğini de belirtelim. Diğer rakiplerinde uzunca bir süredir bulunan bu özelliği nihayet sunacak olan Messenger'ın gelecek yeni güncelleme ile bu özelliği devreye alması bekleniyor.