WhatsApp'ın düşüşü Telegram'a yaradı

BİR taraf için kriz olan durum, diğer taraf için fırsata dönüştü. Dünyanın tartışmasız bir numaralı sohbet uygulaması olan WhatsApp'ın geçtiğimiz akşam erişim sorunu yaşaması ve kullanıcıların fotoğraf/video gönderememesi kullanıcıları canından bezdirdi. Daha da önemlisi erişim sorunu saatlerce sürdü; bu da kullanıcıların bir başka uygulamaya yönelmesine yol açtı: Telegram!

Erişim sorunu boyunca Telegram'a geçiş yapan ve yeni üyelik kaydı yapan kullanıcıların sayısı 3 milyonu aştı. Bu sayı sadece bir gecede gerçekleştiği için gerçekten de büyük bir başarı.

Facebook'tan erişim sorunuyla ilgili yapılan açıklamada ise 'Verdiğimiz rahatsızlıktan özür diliyoruz, herkesin sabrını takdir ediyoruz' sözleri kaydedildi. Ancak herkesin bu sabrı göstermediği açık ki Telegram bu işten en kazançlı çıkan marka oldu.