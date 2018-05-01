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WhatsApp'ın CEO'su istifa etti

WhatAapp’ın kurucusu ve CEO’su olan Jan Koum, Facebook’un veri ihlali skandalı nedeniyle istifa etti. Koum istifası hakkında ‘teknoloji dışındaki zevklerime zaman ayırmak istiyorum’ şeklinde konuştu.

WhatsApp'ın CEO'su istifa etti

WhatAapp’ın kurucusu ve CEO’su olan Jan Koum, Facebook’un veri ihlali skandalı nedeniyle istifa etti. Koum istifası hakkında ‘teknoloji dışındaki zevklerime zaman ayırmak istiyorum’ şeklinde konuştu.

01 Mayıs 2018 Salı 11:18
WhatsApp'ın CEO'su istifa etti
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WhatsApp'ın kurucusu ve şirketin CEO'su Jan Koum, görevinden istifa etttiğini açıkladı. Koum, Facebook'un sahibi olduğu ve günlük 1 milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp'ta mahremiyet hakkının en büyük savunucularından olmasıyla biliniyor.

Habertürk'te yer alan habere göre Koum, Facebook üzerinden paylaştığı mesajda, "Teknoloji dışında bana keyif veren şeylere vakit ayırabilmek adına bir süre çalışmaya ara vereceğim" dedi.

ABD basınına yansıyan haberlere göre ise Koum ile WhatsApp'ı 2014'te 19 milyar dolara satın alan Facebook yönetimi arasında anlaşmazlıklar olduğunu belirtiyor ve Koum'un bu anlaşmazlıklar nedeniyle istifa kararını aldığını belirtti.

Koum Facebook'tan gelen şifreleme kriterlerinin gevşetilmesi ve Facebook - WhatsApp arasındaki kişisel veri alışverişinin güçlendirilmesi taleplerine karşı çıkıyordu.

Koum paylaştığı Facebook mesajında "Ekibimiz her zamankinden daha güçlü ve muhteşem işler başarmaya devam edecekler… WhatsApp'a dışarıdan da olsa desteğimi vermeye devam edeceğim" dedi.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ise Koum'un kendisine şifreleme konusunda öğrettiklerinden dolayı minnettar olduğunu söyledi ve gücün merkezi sistemlerin bireylere geçmesine dikkat çekerek bu değerlerin Whatsapp'ta hep var olacağını belirtti.

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Son Güncelleme: 01.05.2018 09:38
Anahtar Kelimeler:
Jan KoumWhatsapp
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