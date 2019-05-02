Whatsapp, Facebook ve Instagram’da erişim sorunu! Whatsapp ve Instagram çöktü mü?

WhatsApp ve Instagram yine erişim sorunuyla gündeme geldi. Uygulamaya girmeye çalışanlar mesaj göndereme ya da mesaj alamama sorunuyla karşılaştı. Instagram'da ise akış sağlanamıyor hatasıyla karşılaşıldı. Haftalar önce yaşanan erişim sorununda Facebook, Instagram ve WhatsApp aynı anda erişimdem kopmuş ve saatlerce dünya genelinde normale dönememişti.An itibariyle ise WhatsApp ve Instagram uygulaması bazı kullanıcılarda sorunsuz çalışma akışına dönerken, bazı cihazlarda ise hatayı yansıtmaya devam ediyor.



BAKAN YARDIMCISI SAYAN: KISMEN ETKİLENDİ



Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun yaşandığını belirterek, Türkiye'deki kullanıcıların da bundan kısmen etkilendiğini bildirdi. Sayan, Twitter hesabından sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2019, 16:41