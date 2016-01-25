Whatsapp, Facebook ile veri paylaşabilir!

25 Ocak 2016 Pazartesi 17:04
WHATSAPP'IN beta sürümünde keşfedilen kodlar, uygulamanın hesap bilgilerinizi Facebook ile paylaşabileceğini söylüyor. Bununla birlikte işlevin varsayılan olarak etkin olup olmayacağı bilinmiyor.
İnternete sızan ekran görüntülerinden gelecekteki sürümlerin "deneyimi geliştirmek" için Facebook ile veri paylaşımında bulunacağı anlaşılıyor. Bu işlevi açıp kapamaya yönelik ayar ise WhatsApp'ın hesap ayarlarında bulunuyor. İşlev beta sürümünde bile görünmediğinden, kullanıcılara sunulup sunulmayacağı belli değil.
WhatsApp'ın sahibi olan Facebook, bu tür bir bağlantıyla ücretsiz olarak sunulan WhatsApp'tan gelir elde etmeyi planlıyor olabilir. Bununla birlikte sohbet içeriklerinin Facebook ile paylaşılan verilere dahil edilmesi, gizlilik konusunda yeni endişelere neden olabilir.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 26.01.2016 01:57