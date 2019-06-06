WhatsApp çöktü!

KULLANICILARININ mesajlaşma, görüntülü konuşma gibi amaçlarla girdiği WhatsApp ve sosyal paylaşım ağı Facebook'ta öğlen saatlerinden itibaren erişime sorunu yaşanması kafalarda soru işareti bıraktı. Hem web hem de mobil WhatsApp'ta mesajlar gecikmeli olarak ulaşıyor. Peki, WhatsApp ve Facebook çöktü mü?

Popüler mesajlaşma ağı WhatsApp ve Facebook'ta dönem dönem yaşanan erişim sorunu bayramın üçüncü gününde bir kez daha meydana geldi. Konuya ilişkin WhatsApp yöneticilerinden yapılan bir açıklama yok ancak problemin bölgesel yaşandığı biliniyor. Geçtiğimiz haftalarda da Instagram WhatsApp ve Facebook'a 2 saat boyunca erişim sağlanamamıştı.

Popüler mesajlaşma ağı üzerinden ileti göndermek isteyen kişilerin mesajları gecikmeli olarak iletiliyor.

İlerleyen dakikalarda sorunla ilgili uygulamanın yetkililerinden bir açıklama yapılması bekleniyor.

Bazı kullanıcılarda ise uygulama sorunsuz olarak çalışıyor.

Uygulamanın etkilendiği bölgeler ve yoğunlukları ise şöyle;

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2019, 14:21