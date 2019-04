WHATSAPP'TA yer alan özellikle birlikte arkadaşlarınıza çıkartmalar gönderebiliyorsunuz. Ancak halihazırda sunulan stickerlardan sıkıldıysanız size bir tavsiyemiz var! kendi çıkartmalarınızı yapabilirsiniz... Peki WhatsApp çıkartmaları nasıl yapılır?

İlk yapmanız gereken "Sticker Maker for WhatsApp" adındaki uygulamayı indirmek. Uygulamayı açtıktan sonra "Create a new stickerpack" seçeneğine tıklayın. Ardından karşınıza çıkan ekrana çıkartma paketinizin adını yazın ve sonrasında "Create" seçeneğine kısma tıklayın. Bu adımları gerçekleştirdikten sonra sizden çıkartma paketinize kapak fotoğrafı eklemeniz istenecek. Galerinizden dilediğiniz bir fotoğrafı seçin ve görselde ki kesmek istediğiniz bir yer varsa kesin. Ardından "Yes, Save Sticker" tuşuna basın. Bunun ardından karşınıza çıkan karelere tıklayarak kendi çıkartmalarınızı oluşturabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde yaptığınız çıkartmaları WhatsApp'a eklemek içinse “Add to WhatsApp” seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır. Çıkartmalarınızı WhatsApp'a eklemek istiyorsanız paketinize en az 3 adet sticker oluşturmanız gerektiğini de belirtelim.