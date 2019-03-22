WhatsApp Business iPhone'lara geliyor

WHATSAPP'IN küçük işletme sahiplerine özel olarak geliştirdiği WhatsApp Business sürümü, ilk olarak 2018 yılı başında Android cihazlar için duyuruldu. Daha sonra masaüstü sistemler için de duyurulan uygulama, bu kez iOS cihazlara geliyor. WhatsApp Business, standart WhatsApp uygulamasına oldukça benzer bir yapıda. Ancak bu uygulamanın en önemli farkı mesajları otomatik hale getirmek, sıralamak ve elbette hızlı yanıt verebilmek için çeşitli ek araçlar sağlayabilmek.

WhatsApp Business kullanacak işletme sahipleri, öncelikle İşletme profili belirliyor, e-posta adresini paylaşıyor ve şirketin web sitesinin bilgisini giriyor. Daha sonra da işletme sahipleriyle bazı istatistikler paylaşılıyor. Bu istatistikler kaç tane mesajın başarıyla gönderildiğinin bilgisini işletme sahibiyle paylaşırken, diğer yandan WhatsApp Business'ın hemen Türkiye'de yayınlanmayacağını da hatırlatmak gerekiyor.



Bazı ülkelerde kullanımda olan WhatsApp Business, App Store üzerinden Türkiye'de indirilmeye çalışıldığında uygulamayı mağazada bulamıyorsunuz. WhatsApp'ın final sürümü yayınlandığında Türkiye dahil pek çok ülkede WhatsApp Business'ın kapılarını işletmelere tamamen açması bekleniyor.