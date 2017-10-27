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WhatsApp, beklenen özelliği devreye soktu!

WhatsApp kullanıcılarının uzun süreden beri beklediği mesaj silme özelliği devreye girdi. Normalde silinen mesajlar yalnızca bizim telefonumuzda siliniyordu, artık iletiyi alan kişilerin mesajları da silinecek

WhatsApp, beklenen özelliği devreye soktu!

WhatsApp kullanıcılarının uzun süreden beri beklediği mesaj silme özelliği devreye girdi. Normalde silinen mesajlar yalnızca bizim telefonumuzda siliniyordu, artık iletiyi alan kişilerin mesajları da silinecek

27 Ekim 2017 Cuma 18:07
WhatsApp, beklenen özelliği devreye soktu!
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WHATSAPP yıllardan beri en çok beklenen özelliği olan “Delete for Everyone(Herkes İçin Sil) özelliğini aktif etti. Hızlıca başka birine atmanız gereken bir mesajı farklı yere attığınızda veya aslında yazmak istemediğiniz şeyler yazdığınızda mesajları silemiyorduk. Bundan sonra yazdıktan hemen sonra mesajları silebileceğiz. Mesaj sunuculara aktarılmadan mesajın silinmesi şartını koşan WhatsApp, metin, GIF, video, belge, sesli mesajlar ve diğer iletişim birimlerini 7 dakika içerisinde kime gönderdiyseniz gönderin silmenize olanak tanıyor.
Şu an belli başlı birkaç ülkede kullanıma açılan yeni özellik kısa süre içerisinde ülkemiz dahil diğer dünya ülkelerine de eklenecektir. Bu silme işlemini uyguladığınızda karşı tarafta da silinmiş olması için en güncel WhatsApp sürümlerine sahip olmanız gerekiyor. Sizin uygulamanız güncel olup karşı taraftaki uygulama güncel olmazsa sildiğiniz içerik karşı tarafta görünmeye devam edebilir. Bu yüzden siz bir süre daha yazdığınız yazılara dikkat edin.
 
Bir WhatsApp mesajını nasıl silebilirim?
* Silmek istediğiniz mesajlara basılı tutun ve seçin. 
* Ekranın üst kısmında yer alan “SİL”e dokunun ve çıkan pencerede “Herkesten Sil” seçeneğine basın. 
Bu özelliği kişisel konuşmalar ile birlikte grup konuşmalarında da kullanabileceğiz. Yine de unutmayın; mesaj gönderildikten sonra silinene kadar karşı taraf bu mesajı görebilecek. O yüzden mesajın gözükmemesini istiyorsanız elinizi çabuk tutmalısınız.

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Son Güncelleme: 27.10.2017 18:13
Anahtar Kelimeler:
Mesaj SilmeWhatsapp
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