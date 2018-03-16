Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çift ekranlı ilk akıllı telefon Türkiye'de satışta! İşte özellikleri
Çift ekranlı ilk akıllı telefon...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı...

WhatsApp artık paylaşamayacak!

WhatsApp, Facebook ile kullanıcı verilerini paylaşmayacağını öngören Avrupa çapında bağlayıcı anlaşmayı imzaladı

WhatsApp artık paylaşamayacak!

WhatsApp, Facebook ile kullanıcı verilerini paylaşmayacağını öngören Avrupa çapında bağlayıcı anlaşmayı imzaladı

16 Mart 2018 Cuma 10:57
WhatsApp artık paylaşamayacak!
banner404

BİRLEŞİK Krallık veri koruma kurumu, WhatsApp'ın çatı şirketi Facebook ile kullanıcı verilerini paylaşmasının yasalara aykırı olduğu doğrultusunda karar bildirdi.
 
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, Avrupa'da 2016 yılının kasım ayında Facebook ile kullanıcı verilerini paylaşmayı durdurmaya zorlanmıştı. Aynı yılın aralık ayında konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatan Birleşik Krallık Veri Komisyonu Ofisi, WhatsApp'ın verilerinin paylaşımı konusunda kullanıcılarına yeterli bilgilendirmeyi yapmadığını saptadı.
Soruşturma, WhatsApp'ın çatı şirketi Facebook ile paylaştığı bilgileri başka amaçlarla topladığına ve kullanıcıları bu veri paylaşımına dair yeterli şekilde bilgilendirmediğine dikkat çekti.
 
WhatsApp karar karşısında uzlaşmacı bir tavır aldı. 25 Mayıs'ta devreye girecek olan ve tüm Avrupa'daki kullanıcıların dijital haklarını koruyacak olan Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) yürürlüğe sokulana kadar, mesajlaşma uygulaması Facebook ile hiçbir Avrupalı kullanıcısının verilerini paylaşmayacağını belirten anlaşmayı imzaladı.
 
WhatsApp, 25 Mayıs tarihinden sonra tüm veri paylaşım politikalarının ise GDPR'ın çizdiği çerçeve içerisinde gerçekleştirileceğini belirtti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
WhatsappFacebookGDPR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çift ekranlı ilk akıllı telefon Türkiye'de satışta! İşte özellikleri
Çift ekranlı ilk akıllı telefon Türkiye'de satışta! İşte özellikleri
Apple ve Samsung onun peşinde! Kilosu 80 dolar
Apple ve Samsung onun peşinde! Kilosu 80 dolar
Nokia'ya devlet yatırımı geldi
Nokia'ya devlet yatırımı geldi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim