WhatsApp'a yaş sınırı geliyor

Yasa kapsamında WhatsApp'ın Avrupa'daki yaş sınırının 16'ya çıkması beklenirken, dünyanın geri kalanında ise 13 yaş sınırının uygulanmaya devam edilmesi bekleniyor.

GDPR kapsamında Avrupalı kullanıcılar tıpkı Google'daki 'unutulma hakkı' gibi kullandıkları tüm dijital servislerdeki kişisel verilerini platformlardan silme hakkına kavuşacak.

WhatsApp'ın kullanıcı yaşlarını nasıl doğrulayacağı ise bilinmiyor.

WhatsApp önümüzdeki haftalarda Avrupalı kullanıcılardan yeni kullanım şartlarını onaylamalarını isterken aynı zamanda yaşlarını da doğrulamalarını talep edecek.

GÜNÜMÜZDE WhatsApp kullanıcılarının servisi kullanabilmeleri için 13 yaşında olmaları gerekirken, mayıs ayında AB çapında yürürlüğe girecek olan Genel Veri Koruma Yasası'yla birlikte bu sınır değişebilir.

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