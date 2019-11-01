Whatsapp'a parmak izi güvenliği geldi
WhatsApp, Android kullanıcılarının uzun süredir beklediği parmak izi teknolojisin aktif hale getirdi. Yeni özellik bazı kullanıcıların erişimine açılırken yakın zamanda tüm kullanıcılara açılacak. Güncellemeleri takip edin
KULLANICILAR, WhatsApp uygulamasına girmek istediklerinde artık parmak izini vermek durumunda olacak. Elbette parmak izi ayarını aktif hale getiren kullanıcılar için bu durum geçerli olacak. Daha da önemlisi WhatsApp Android uygulaması cihazın kendisi kilitli değilken bile kilitlenebiliyor. Uygulama ayarlarında Gizlilik kısmına girdiğinizde Parmak İzi kilidi seçeneğini görebiliyorsunuz. Buradan parmak izi kilidini açarken ayrıca anlık, 1 dakikalık veya 30 dakikalık bekleme süreleri belirleyebiliyorsunuz.Ayrıca parmak izi kilidi devredeyken bildirimlerde WhatsApp mesajlarının gönderen ve içerik kısmının gösterilmesini isterseniz bunu da seçebiliyorsunuz. Bu açıksa diğer kişiler de WhatsApp kilitli olsa bile mesajlarınızın içeriğini ön izleyebiliyor.iOS'ta aktif olarak kullanılabilen yüz tanıma teknolojisi ise Android cihazlarda halen kullanılamıyor.
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