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WhatsApp'a iki bomba özellik geliyor! Bakın neler değişecek

Facebook'un bünyesinde bulunan ve en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a iki bomba özellik geliyor.

TEKNOLOJİ 19.08.2019, 11:11 Melike Temir
WhatsApp'a iki bomba özellik geliyor! Bakın neler değişecek
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WHATSAPP, WhatsApp Web'e entegre etmeye hazırlandığı özellikleriyle gündeme geldi.Kullanıcılara sunulmaya hazırlanan özelliklerden birincisi, sohbette gönderilen çıkartmaları gruplandırma özelliği...İkincisi ise fotoğrafları bir albüm haline getirmekle ilgili. Bu özellikle fotoğraflar albüm yapılarak karşı tarafa rahat bir şekilde gönderilebilecek.Yeni iki özellikten söz etmişken, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı daha kullanışlı hale getirmekte yine sizin elinizde.İstediğiniz emojiyi kelime ile aratıp bulabilirsiniz. Evet, yanlış duymadınız. Adeta emojiler cenneti olan WhatsApp'ta, o an ihtiyacınız olan emojiyi kelimeyle aratarak bulabilirsiniz. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.Gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz.Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz."Mobil veri kullanırken" düğmesine tıklayarak, verilerin wifi'sız ortamlarda indirilmesi opsiyonunu kapatabilirsiniz.

#whatsapp #facebook #özellik #WhatsApp Web
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