VPN kullananlara kötü haber

VPN, yani Sanal özel ağ, uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan internet teknolojisi. VPN sanal bir ağ uzantısı oluşturduğu için, VPN kullanarak ağa bağlanan bir cihaz, fiziksel olarak bağlıymış gibi o ağ üzerinden veri alışverişinde bulunabiliyor. Kullanıcılar erişim sorunu yaşadıkları internet sitelerine girerken VPN'den faydalanırken, Windows 10'a gelen bir güncelleme VPN platformlarında soruna yol açtı.

Mayıs 2019 güncellemesinde bazı durumlarda VPN'i devre dışı bırakan probleme yol açtığı ortaya çıktı. Sorun, Uzak Erişim Bağlantı Yönetimi'nin (RASMAN) bazı cihazlarda düzgün çalışmamasından kaynaklanıyor.



Bu durumda sistem yöneticileri veya kullanıcılar, "0xc0000005" hatasını alabiliyorlar. Sorun, bir VPN profili "Her zaman açık VPN" olarak yapılandırıldığında ortaya çıkıyor. Neyse ki sorun, elle yönetilen (ve sıklıkla tercih edilen) VPN profillerini ve bağlantılarını etkilemiyor.