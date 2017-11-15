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Volvo'dan uçan otomobil hamlesi
Volvo'dan uçan otomobil hamlesi
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Volvo'dan uçan otomobil hamlesi

Volvo'yu bünyesinde bulunduran Geely uçan otomobil geliştiren Terrafugia isimli firmayı satın aldığını açıkladı

Volvo'dan uçan otomobil hamlesi

Volvo'yu bünyesinde bulunduran Geely uçan otomobil geliştiren Terrafugia isimli firmayı satın aldığını açıkladı

15 Kasım 2017 Çarşamba 12:36
Volvo'dan uçan otomobil hamlesi
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UÇAN otomobiller artık bir hayal olmaktan çıkıyor. Bilimkurgu filmlerinden fırlamış gibi gözüken modeller ile ilgili bir hamle de Volvo'dan geldi. Geçtiğimiz aylarda 2019’dan itibaren 5 yeni modelinin motorlarının elektrikli olacağı açıklayan şirket bu sefer gözünü uçan otomobil piyasasına çevirdi. Volvo'yu bünyesinde bulunduran Geely uçan otomobil geliştiren Terrafugia isimli firmayı satın aldığını resmen duyurdu. Massachusetts merzkezli Terrafugia şirket daha önce katlanabilir kanatlara, dört tekere ve sinyal lambalarına sahip iki kişilik uçan otomobili ile basında sıklıkla yer bulmuştu. Şirketin ürettiği araç geçtiğimiz yıl Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) onay almayı da başarmıştı. Terrafugia'yı bünyesine katan Geely'nin gelecek planlarında Volvo ile bu alanda bir çalışma yapıp yapmayacağını ise zaman gösterecek. 

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Anahtar Kelimeler:
VolvoGeelyUçan Otomobil
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