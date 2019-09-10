Volkswagen logosunu değiştirdi
Dünyanın önde gelen otomobil şirketlerinden Volkswagen radikal bir kararla logo değişikliğine gitti. Alman otomotiv devi yeni dönemi başlatacak olan logosunu gün yüzüne çıkarttı.
TEKNOLOJİ 10.09.2019, 14:28
BİR süredir Volkswagen’in logo değişikliğine gideceği biliyordu. Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ID.3 adlı elektrikli otomobilini tanıtan Volkswagen’in yeni logosu da bu arabada yer aldı.3 boyutlu görüntüsünü kaybeden logo daha sade görünüyor.Volkswagen’in eski logosunda W simgesinin yuvarlak zemine temas etmesi yeni logoda kaldırıldı.
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