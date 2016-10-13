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Uzayda ülke kuruluyor

Uzayda Asgardia isimli bir ülke kurmayı hedefleyen proje Paris'te düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı. Dünya yörüngesine kurulacak olan bağımsız ülke Asgardia'ya vatandaşlık için başvurulabiliyor

Uzayda ülke kuruluyor

Uzayda Asgardia isimli bir ülke kurmayı hedefleyen proje Paris'te düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı. Dünya yörüngesine kurulacak olan bağımsız ülke Asgardia'ya vatandaşlık için başvurulabiliyor

13 Ekim 2016 Perşembe 19:50
Uzayda ülke kuruluyor
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TARİHİN ilk uzay ülkesi Asgardia’nın planları Paris’te düzenlenen bir etkinlik çerçevesinde uluslararası bilim insanları tarafından açıklandı. 
Yaklaşık 100.000 insanın Dünya yörüngesinde kurulacak olan bir uzay istasyonunda kendi kural ve yasalarıyla yaşamasını öngeren uzay ülkesi Asgardia; meteor, uzay çöpü ve diğer tehditlere karşı Yeryüzü’nü korumaya çalışacak.
İskandinav mitolojisinden tanrı Odin’in hüküm sürdüğü Asgard’dan esinlenilerek isimlendirilen ülke, resmi internet sayfasındaki bilgilere göre, “Yeryüzü’ndeki diğer ülkelerin kısıtlamalarından tamamiyle bağımsız, özgür bir ortam” teklifi sunacak. Asgardia’nın ilk aşaması önümüzdeki 18 ay içerisinde fırlatılacak olan bir uyduyla başlayacak.
İnsan yapımı ilk uydu Sputnik’in 60.yıl dönümünde fırlatılacak olan bu uydunun ardından henüz ne zaman olduğu belli olmasa da insanların yaşayabileceği bir uzay istasyonu da yörüngeye yerleştirilecek. Tabi etkinlikte tanıtılan nihai Asgardia planlarının gerçekleşmesi maddi problemler dolayısıyla çok uzun yıllar alacak.
Asgardia’nın vatandaşlık başvuruları da şimdiden başlamış durumda. The Guardian’a konuşan proje lideri Dr. Igor Ashurbeyli, Asgard’lı olmak isteyen kişilerin yüzeydeki ülkelerine ait vatandaşlıklarından vazgeçmek zorunda olmayacaklarını belirtiyor.
Asgardia’nın teknik olarak Dünya’da bulunacağını belirten Ashurbeyli,"Fiziksel anlamda Asgardia vatandaşları Dünya'da bulunacaklar ancak sadece Dünya’nın başka bir ülkesinde yaşıyor olacaklar. Başvuru sayısı 100.000’i geçtiği takdirde Birleşmiş Milletlere devlet statüsü için de başvurabileceğiz." ifadelerini kullanıyor.
Asgardia teknik anlamda bir Uluslararası Uzay İstasyonu’na benzeyecek olsa da ISS gibi yalnızca bir laboratuvar değil tıpkı Türkiye, ABD gibi bir ülke olmayı hedefliyor. Uluslararası yasaların böylesi bir duruma nasıl cevap vereceği konusunda ise net bir şey yok.
Planların bu anlamda kendilerini epey zorlayacağını kabul eden araştırmacı Ram Jakhu, yine de optimistik bir tavır sergileyerek, "Daha önce uzayda bir ülke kurmaya çalışan olmadı. Yani bu ilk olacak. Küçük bir yapı olarak başlayıp zamanla orada yaşayan, çalışan bir topluluk olmaya, bir millet olmaya başlayacağız." ifadelerini kullanıyor.
Asgardia’nın yasalardaki yerini United Nations Office for Outer Space Affairs’a (UNOOSA) soran Business Insider da henüz net bir cevap alamamış; ancak Asgardia’nın uzayda yalnızca bir istasyon olmayı bırakıp bir ülke olması için uzay yasalarını değiştirmesi gerekebilir.
 
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AsgardiaParisUzayda ülkeProjeBağımsız ülke
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