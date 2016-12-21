Uzaktaki sevgili için sanal öpüşme cihazı

21 Aralık 2016 Çarşamba 09:37
‘KISSNGER’ adındaki cihaz, telefon uygulaması üzerinden karşı taraftaki cihaz sahibi kişiye güç ve basınç dalgaları yollayarak öpüşme hissi yaratıyor. Dudaklar için kullanılan silikon madde de insan dudağına en yakın duyguyu veriyor. Kissenger’ın yaratıcılarından Profesör Emma Yann Zhang, “Bu cihaz insanlar arasında iletişimi sağlamak için kullanılacak. Sadece sevgiliniz değil, dünyanın herhangi bir yerinde bu cihazı kullanan biriyle de öpüşebilirsiniz” dedi.
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