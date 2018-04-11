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Üç arka kameralı iPhone geliyor

Apple'ın 2019 yılında satışa sunacağı iPhone modellerinden birisinde üç adet arka kameraya yer vereceği öne sürüldü.

Üç arka kameralı iPhone geliyor

Apple'ın 2019 yılında satışa sunacağı iPhone modellerinden birisinde üç adet arka kameraya yer vereceği öne sürüldü.

11 Nisan 2018 Çarşamba 09:23
Üç arka kameralı iPhone geliyor
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TAİWAN Economic Daily News'ün üretici şirketlere dayandırdığı habere göre, Apple'ın önümüzdeki yıl satışa sunacağı bir iPhone modelinde üç arka kamera bulunacak.

KAMERANIN ÖZELLİKLERİ

6P lens tasarımına ve 5x zum kabiliyetine sahip olacağı söylenen kameranın optik, dijital yoksa melez zum mu yapabileceği ise belirtilmedi. Tek lensli iPhone 8, 5x dijital zum, çift lensli iPhone 8 Plus ve iPhone X ise 2x optik zum, 10x dijital zum yapabiliyor.

Tayvanlı gazetenin haberi doğruysa, Apple en büyük rakiplerinden Huawei'nin yeni amiral gemisi P20 Pro'daki hamlelerini takip edecek demektir. Üç arka kameraya sahip olan bu telefonda, 40 MP f/1,8 lens, 20 MP f/1,6 monochrome lens, 8 MP f/2,4 telefoto lens bulunuyor ve 3x optik zum yapabiliyor.

iPHONE X'UN DEVAMI OLACAK

Apple'ın bu yıl satışa sunacağı ve iPhone X'un devamı niteliğinde olacak akıllı telefonun 3x optik zum yeteneğine sahip olacağı söyleniyor. KGI Securities analistlerinden Ming-Chi Kuo, bu yıl satışa çıkacak iPhone'un çift lensli arka kamera sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmasını beklemiyor.

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