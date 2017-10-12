Twitter’dan kullanıcılarını sevindirecek yeni özellik

TWİTTER, geçtiğimiz günlerde kullanıcıların uzun süredir beklediği karakter sınırını 140’tan 280’e çıkarmasıyla gündeme gelmişti. Twitter şimdi de yeni özelliği ile kullanıcıların işini kolaylaştırmaya hazırlanıyor.



Bilindiği gibi Facebook’ta ve Instagram’da içerikleri kaydetmek ve arşivlemek için bir seçeneğin olması, kullanıcıların daha sonra kaydettikleri içeriğe istediği zaman ulaşmasını sağlıyor. Twitter’da ise böyle bir seçeneğin bulunmaması nedeniyle, gönderiye daha sonra ulaşmak için tweet’i beğenmek, mesaj olarak göndermek ya da retweetlemek gerekiyor. Bu alternatifler de, tweet’e istenmediği halde etkileşim kazandırmak anlamına geliyor. Twitter’da sonunda bu konuya çözüm getirmek için kolları sıvadı.



Twitter’dan yapılan açıklamaya göre bundan sonra istenilen tweeti sonrası için kaydetmek mümkün olacak. Kaydedilen tweetle ise beğeniler gibi herkese açık olmayacak, bu alanı sadece kullanıcılar görecek. Şu an için geliştirme aşamasında olan özellik için “SaveforLater” etiketiyle geri bildirim ve fikirler paylaşılabiliyor.