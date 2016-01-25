Twitter'da şok istifalar

DÜNYA'NIN en büyük sosyal medya ağı Twitter'da istifalarla kazan kaynıyor. 300 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunan Twitter istifa depremiyle sarsılıyor. Art arda gelen 4 istifaya açıklık getiren şirketin kurucusu Jack Dorsey, basında çıkan 'Twitter yöneticilerini kovdu' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, kendilerinin işi bıraktığını açıkladı.

Twitter'ın Ürün Müdürü Kevin Weil, Medya Müdürü Katie Jacobs Stanton, Mühendislik Müdürü Alex Roetter ve İnsan Kaynakları Müdürü Skip Schipper'ın şirketten ayrılacakları duyuruldu.

Bu tatili hak ettiler

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Jack Dorsey bir Tweetle bu dört ismin ayrılacaklarını doğruladı ve "çok hak ettikleri tatilerini alacaklarını" söyledi.

Dorsey'in ilk hamlelerinden biri şirket çalışanlarının yüzde 8'ini işten çıkartmaktı.

Şimdi aynı hamlenin üst düzey yöneticilere de yansıdığı görülüyor. Teknoloji haberleri sitesi Re/code, Twitter'ın yakında "tanınmış bir ismi" yönetim kuruluna alacağını bildirdi. Bu ismin de American Express'ten Leslie Berland olduğu kaydediliyor.

2013'te borsaya girdi