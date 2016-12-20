Twitter, son dakika haberleri bildirecek!

SOSYAL medya platformundan daha çok son aylarda haber platformuna doğru evrilen Twitter'ın, dün gece Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşanan terör olayından sonra yeni bir özelliğini daha test ettiği ortaya çıktı. Yaşanan üzücü olaydan sonra Twitter'ın, haberi anlık bildirim ile kullanıcılarına bildirdiği ortaya çıktı.



Twitter'ın mobil uygulamalarının Sosyal Medya yerine Haberler bölümünde yer alması ve bu konuda yenilikler yapılması, Twitter'ı haber platformu olması yönünde güçlü adımlar ile ilerletiyor. Ancak Twitter haber platformu olmak istiyorsa asparagas haberlere, iftira odaklı haberlere ve terör propagandası yapan haberlere bir çözüm bulması gerekiyor.



Twitter'ın son dakika haberleri anlık bildirme özelliği şimdilik belli başlı kullanıcılara sunulmuş durumda. Bu özelliğin yakın zamanda tüm dünyada kullanıma sunulmasını bekliyoruz.

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