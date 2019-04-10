Twitter o sayıyı resmen düşürdü!

TWİTTER, spam hesapların sayısını azaltmak için yeni bir yöntem buldu. Günlük takip limitini düşüren şirket, sahte hesapların bir gün içinde binlerce hesabı takip edip platformu zehirlemesine müsaade etmeyecek. Bu kapsamda şirketin yöneticilerinden Yoel Roth, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Twitter kullanıcılarının günlük 1000 olan takip limiti 400'e düşürüldü. Yani bir gün içinde 400'ün üzerinde hesabı takip etme şansınız yok; bunun için bir sonraki günü beklemeniz gerekecek.

Bir Twitter kullanıcısı için elbette bu oldukça yüksek bir rakam ve kullanıcıları ilgilendiren bir durum aslında yok. Ancak sahte hesapların bu sınırlamayla darbe alacağı kesin. Ancak elbette atılan bu adımın spam hesaplar üzerinde ne kadar etkili olacağını zaman gösterecek.

Şirket, özellikle son yıllarda Twitter'da hayli yayılan bot hesapların sonunu getirmek için algoritma değiştiriyor, yeni adımlar atıyor. Günlük takip limitinin düşürülmesi de şirketin halen bu hesaplardan yana dertli olduğunu gösteriyor. (Hürriyet)