Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
101218
ALTIN
147.541
DOLAR
3.5676
STERLİN
4.7883
EURO
4.1930
28 Eylül 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
28 Eylül Günlük Burç Yorumu
28 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
28 Eylül 2017 Alanya -...
Günde bir avuç ceviz hafızayı güçlendiriyor
Cevizin inanılmaz faydası
banner468

Twitter kullanıcılarına oh be dedirtecek gelişmeler geliyor!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya ağlarından Twitter, kurulduğu günden bu yana belirlediği 140 karakterlik sınırlamayı genişletmeye hazırlanıyor. Karakter sınırlamasının 280'e çıkarılacağını duyuran Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey, 280 karakterlik ilk tweet'i paylaştı. Twitter bunun yanında kullanıcıları rahatlatacak bir özellik daha getirmeye hazırlanıyor, çok yakında yanlış paylaşım yaptım derdi son bulacak

Twitter kullanıcılarına oh be dedirtecek gelişmeler geliyor!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya ağlarından Twitter, kurulduğu günden bu yana belirlediği 140 karakterlik sınırlamayı genişletmeye hazırlanıyor. Karakter sınırlamasının 280'e çıkarılacağını duyuran Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey, 280 karakterlik ilk tweet'i paylaştı. Twitter bunun yanında kullanıcıları rahatlatacak bir özellik daha getirmeye hazırlanıyor, çok yakında yanlış paylaşım yaptım derdi son bulacak

27 Eylül 2017 Çarşamba 11:22
Twitter kullanıcılarına oh be dedirtecek gelişmeler geliyor!
banner404

TWITTER'IN 140 karakterlik sınırlamasının kalkmasını isteyen kullanıcılara iyi haber geldi. Kullancıların beklediği gibi sınırlama tam anlamıyla kalkmayacak ancak 280 karaktere çıkacak. Bu çalışma için Twitter’ın kurucularından Jack Dorsey, ilk tweeti de attı. İngilizce paylaşımların yüzde 9’unun 140 karakter üst limitinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, buna karşın Japonca iletilerin sadece yüzde 0,4’ünün 140 karakter üst limitine ulaştığı vurgulandı. Korece, Çince ve Japonca gibi tek bir karakterle çok daha fazla anlamın aktarılabildiği dillere nazaran, Latin alfabesinin kullanıldığı İngilizce gibi dillerde tek karakterde istenilen anlamın ifade edilemediği belirtilerek, 280 karakter uygulamasının Japonca, Çince ve Korece’de geçerli olmayacağı belirtildi.

Twitter’dan yapılan açıklama şöyle:

twitter


TWITTER’DA YANLIŞ MESAJ ATTIM DERDİ DE BİTECEK

Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey Facebook’ta olduğu gibi gönderilen içeriği sonradan editleme özelliği getirebileceklerini açıkladı. Kişisel Twitter hesabında konu ile ilgili bir paylaşım yapan Dorsey, bu özelliğin kullanıcılardan en fazla gelen talep olduğunun da altını çizdi. Söz konusu özelliğin ne zaman kullanıma gireceğine dair resmi bir açıklama ise şu an için bulunmuyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Twitter280 Karakter140
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sakın Twitter’da “sivrisineği öldürmek istiyorum” yazmayın!
Sakın Twitter’da “sivrisineği öldürmek istiyorum” yazmayın!
Facebook, Whatsapp ile birleşiyor mu?
Facebook, Whatsapp ile birleşiyor mu?
Dünya devi yaptı sadece 999 tane üretilecek
Dünya devi yaptı sadece 999 tane üretilecek

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim