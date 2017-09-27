Twitter kullanıcılarına oh be dedirtecek gelişmeler geliyor!

TWITTER'IN 140 karakterlik sınırlamasının kalkmasını isteyen kullanıcılara iyi haber geldi. Kullancıların beklediği gibi sınırlama tam anlamıyla kalkmayacak ancak 280 karaktere çıkacak. Bu çalışma için Twitter’ın kurucularından Jack Dorsey, ilk tweeti de attı. İngilizce paylaşımların yüzde 9’unun 140 karakter üst limitinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, buna karşın Japonca iletilerin sadece yüzde 0,4’ünün 140 karakter üst limitine ulaştığı vurgulandı. Korece, Çince ve Japonca gibi tek bir karakterle çok daha fazla anlamın aktarılabildiği dillere nazaran, Latin alfabesinin kullanıldığı İngilizce gibi dillerde tek karakterde istenilen anlamın ifade edilemediği belirtilerek, 280 karakter uygulamasının Japonca, Çince ve Korece’de geçerli olmayacağı belirtildi.

Twitter’dan yapılan açıklama şöyle:



TWITTER’DA YANLIŞ MESAJ ATTIM DERDİ DE BİTECEK

Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey Facebook’ta olduğu gibi gönderilen içeriği sonradan editleme özelliği getirebileceklerini açıkladı. Kişisel Twitter hesabında konu ile ilgili bir paylaşım yapan Dorsey, bu özelliğin kullanıcılardan en fazla gelen talep olduğunun da altını çizdi. Söz konusu özelliğin ne zaman kullanıma gireceğine dair resmi bir açıklama ise şu an için bulunmuyor.