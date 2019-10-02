Twitter çöktü mü? Erişim sorunu yaşanıyor!
Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Twitter'ın geçtiğimiz yıllarda satın aldığı Tweetdeck platformunda bu sabahtan itibaren erişim sorunu yaşanıyor.
TEKNOLOJİ 02.10.2019, 10:27
TWİTTER'IN çoklu Twitter hesaplarının kullanılmasına imkan veren platformu Tweetdeck, bu sabah saatlerinden itibaren dünya genelinde erişim sorunu yaşıyor. Tweetdeck'e giren kullanıcılar hesaplarını açamazken, tweet atmak da söz konusu olmuyor. Benzer sorun Twitter'a da yansımış durumda. Kullanıcılar Twitter'da hesaplarına erişebiliyor olsa da, tweet atarken sıkıntı yaşanabiliyor, hata mesajıyla karşılaşılabiliyor. Konuyla ilgili Twitter'dan gelen bir açıklama olmazken, sorun haberi hazırladığımız TSİ 10.15 sularında da devam ediyordu.
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