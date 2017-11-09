Twitter bu özelliğini durdurdu

TWİTTER'IN CEO'su Jack Dorsey, Twitter üzerinden onaylı hesap yani mavi tık alım sürecini durdurduklarını açıkladı.
Dorsey, yaptığı açıklamada "Onaylı hesaplarla ilgili ortaya çıkan bazı sorunlar nedeniyle bir süre bu hizmeti veremeyeceğiz" açıklamasını yaptı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.