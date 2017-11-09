Twitter bu özelliğini durdurdu

TWİTTER'IN CEO'su Jack Dorsey, Twitter üzerinden onaylı hesap yani mavi tık alım sürecini durdurduklarını açıkladı.

Dorsey, yaptığı açıklamada "Onaylı hesaplarla ilgili ortaya çıkan bazı sorunlar nedeniyle bir süre bu hizmeti veremeyeceğiz" açıklamasını yaptı.