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Twitter bu özelliğini durdurdu

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Twitter üzerinde bulunan bir özelliği durdurduklarını açıkladı

Twitter bu özelliğini durdurdu

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Twitter üzerinde bulunan bir özelliği durdurduklarını açıkladı

09 Kasım 2017 Perşembe 20:12
Twitter bu özelliğini durdurdu
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TWİTTER'IN CEO'su Jack Dorsey, Twitter üzerinden onaylı hesap yani mavi tık alım sürecini durdurduklarını açıkladı.

Dorsey, yaptığı açıklamada "Onaylı hesaplarla ilgili ortaya çıkan bazı sorunlar nedeniyle bir süre bu hizmeti veremeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

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