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Twitter 1 milyondan fazla hesabı kapattı

Twitter tarafından yayınlanan rapora göre 1 milyondan fazla hesap terör propagandası yaptığı için kapatıldı

Twitter 1 milyondan fazla hesabı kapattı

Twitter tarafından yayınlanan rapora göre 1 milyondan fazla hesap terör propagandası yaptığı için kapatıldı

06 Nisan 2018 Cuma 08:47
Twitter 1 milyondan fazla hesabı kapattı
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TWİTTER'da yayımlanan 12 aylık Twitter Şeffaflık Raporu'nda 1 Temmuz 2017-31 Aralık 2018 tarihleri arasında 1 milyon 143 bin hesabın kapatıldığı belirtildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, sosyal medya sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "1 Temmuz 2017'den 31 Aralık 2017'ye kadarki raporlama döneminde, terörizmle ilgili ihlallerden dolayı 274 bin 460 hesap sürekli olarak askıya alındı. 1 Ağustos 2015 ile 31 Aralık 2017 arasında, terörizmle ilgili ihlallerden ötürü Twitter'da 1 milyon 210 bin 357 hesabı askıya aldık" denildi.

YÜZDE 74'Ü İLK TWİTLERİNDE ASKIYA ALINDI

Açıklamada, kullanıcıların herhangi bir Twitter mesajını göndermesinin ardından hesapların yüzde 74'ünün askıya alındığını belirtildi. Twitter, terörizim ve aşırıcılı-ğın tanıtımını engellemek için uzun süredir çalışma yaptığı da kaydedildi.

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Twitter1 Milyondan Fazla HesapTerör Propagandası
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