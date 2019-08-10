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Türkiye'nin uzay yolculuğu yolunda kritik açıklama

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "Türkiye, uzayda büyük hamle yapacaksa burada özel sektörün de devrede olması gerekiyor" dedi

TEKNOLOJİ 09.08.2019, 17:45 09.08.2019, 17:46 Enes Subaşı
Türkiye'nin uzay yolculuğu yolunda kritik açıklama
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TÜRKİYE Uzay Ajansı  Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Milli Uzay Programı'nın 10 yılı kapsayacak  şekilde hazırlanacağını belirterek, "Türkiye, uzayda büyük hamle yapacaksa burada  özel sektörün de devrede olması gerekiyor." dedi. 
Yıldırım, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 20  yıl önce başlayan Türkiye Uzay Ajansı kurma çalışmalarının, 7 Ağustos itibarıyla  yeni yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin atanmasıyla resmen tamamlandığını ifade  etti.
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak kurulan Ajansın, ilk  yönetim kurulu toplantısının Kurban Bayramı'ndan sonraki hafta yapılacağını  anlatan Yıldırım, Ajansın hem yurt içinde hem de yurt dışında takip edilen bir  kurum haline gelmesini istediklerini bildirdi.
 
Ajans yönetiminin belirlenmesinin ardından yurt dışından çok ciddi  geri dönüşler aldıklarını kaydeden Yıldırım, "Yapacağımız kurumsal kimlik  çalışması dünyaya hitap edecek. Herkesin 'Bu konuda Türkiye'de ciddi şeyler  yapılıyor' diyebileceği bir çalışma olacak. Biraz zaman alacak ama iyi şeyler  olsun istiyoruz." diye konuştu.
 
Türkiye Uzay Ajansı'nın ilk yönetim kurulu toplantısında, Türkiye'nin  mili uzay programı çalışmalarının başlatılacağını belirten Yıldırım, Sanayi ve  Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının çeşitli birimleriyle TÜBİTAK  Uzay'da parça parça yapılan çalışmaları derleyip topladıktan sonra kendi  uzmanlarının da katkılarıyla milli uzay programını hazırlayacaklarını söyledi.
 
Milli uzay programının yaklaşık 10 seneyi kapsayacağını vurgulayan  Yıldırım, burada planlamalar ile zaman dilimlerine göre atılacak adımların  belirleneceğini kaydetti.
 
"Türkiye Uzay Ajansı şemsiye kuruluş olacak"
 
Yıldırım, Türkiye'deki uzay ve havacılıkla ilgili sahaların şemsiye  kuruluşu olacak olan Ajansın, yapılacak faaliyetlerin karar vericisi, kontrol  edicisi, regülatörü olacağını bildirerek, "Ama biz üretici değiliz. Türkiye Uzay  Ajansı olarak uydu veya herhangi bir araç yapmayacağız. Yapılmasını teşvik  edeceğiz, neyin ne zaman yapılması gerektiğinin stratejisini belirleyeceğiz. Bunu  yapacak olanları teşvik edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Söz konusu çalışmalarda özel sektörü de görmek istediklerine dikkati  çeken Yıldırım, "Türkiye, uzayda büyük hamle yapacaksa burada özel sektörün de  devrede olması gerekiyor." dedi.
 
Gerekli teşvik mekanizmalarını hazırlayacaklarını ve istekli firmalara  yol göstereceklerini anlatan Yıldırım, yurt dışı bağlantılarıyla yerli ve yabancı  firmaları bir araya getireceklerini, firmalar arasında evlilik veya ortak girişim  yapılmasını sağlayacaklarını kaydetti.
 
Uzaya erişimde yerli imkanlar kullanılacak
 
Türkiye'nin uzaya fırlatılan uydularının yerden takibi için var olan  yer tesislerinin geliştirileceğini anlatan Yıldırım, "İşimiz yerden başlıyor.  Türkiye Uzay Ajansı'nın önündeki en önemli hedeflerden biri de uzaya erişim  konusu olacaktır. Çünkü uzaya erişemiyorsanız ne yaparsanız yapım birilerine  mahkum kalıyorsunuz." diye konuştu.
 
Yıldırım, yerli imkanlarla hayata geçirilen Türksat 6A ile İmece  uydularına ilişkin çalışmaların ciddi aşamaya geldiğini ancak fırlatma konusunda  birilerinden destek almak zorunda kalındığını anlatarak, uzaya erişimin de yerli  imkanlarla olması arzusunda olduklarını bildirdi.
 
Bunun bir süreç olduğuna dikkati çeken Yıldırım, önemli teknolojik  hamle olarak nitelendirilecek konuların, uzun yıllar sürecek çalışmalarla hayata  geçirileceğini söyledi. Yıldırım, bu çalışmalarda hızlı hareket ederek, öncü  devletlerin seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.
 
"İş birliği arayışında olacağız"
 
Yıldırım, Türkiye Uzay Ajansının uluslararası ortaklıkları da  geliştireceğini belirterek, ilk olarak Ukrayna ile bir iş birliği anlaşmasının  imzalandığını dile getirdi.
 
İş birliği anlaşmalarının Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını vurgulayan  Yıldırım, "Ukrayna gibi bir çok ülkeyle belli çerçevelerde bir iş birliği arayışı  içerisinde olacağız. Avrupa'nın yanı sıra Japonya, Çin, Hindistan, Rusya, ABD bu  ülkeler arasında. Türkiye'nin şartlarına uygun olan şekilde bu iş birlikleri  yapılacak. Kim bizimle daha iyi şartlarda çalışacaksa, bizim şartlarımız  hangisine uyuyorsa onları tercih ederek yürüyeceğiz. Bunlar hem çok pahalı işler  hem de büyük insan gücü, zaman isteyen, ciddi manada kaynak kullanılan işlerdir.  Bu manada iş birliği herkesin işine yarıyor." dedi.
 
Yıldırım, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan gibi ülkelerin uzay  alanında önemli birikimleri olduğunu, bu ülkelerle de iş birliği yapılabileceğini aktardı.
 
"Türkiye'de fırlatma üssü çalışmaları yapacağız"
 
Türkiye Uzay Ajansının uzun vadede fırlatma üssü çalışmaları  yapacağını de belirten Yıldırım, şunları kaydetti:
 
"Dünyada uzay limanı diye nitelendirebileceğimiz yaklaşık 25 saha var.  Bunlardan bir tanesinin de Türkiye'de olmasını isteriz. Türkiye topraklarında  bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini henüz bilemiyoruz, çalışması yapılacak.  Eğer Türkiye topraklarında bunun imkansız olduğu görülürse o zaman iş birliği  içinde olduğumuz ülkelerden birinin toprakları üzerinde bunu yapabiliriz.  Öncelikli bir meselemiz değil ama olması lazım. Türkiye toprakları üzerinde bir  uzay limanı oluşturabilirsek bu çok büyük bir hamle olur."
 

#Türkiye Uzay Ajansı #Serdar Hüseyin Yıldırım
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