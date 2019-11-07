Türkiye'nin uzay temalı ilk binası, Avrupa'dan ödül aldı

TÜRKİYE'DE pek çok fütüristik yapı bulunuyor. Ancak Türkiye'de uzay temalı bir yapının inşası ilk kez yapıldı. Bursa'da yapılan ve "Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi" (GUHEM) olarak isimlendirilen bu yapı; Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK'ın iş birliğiyle tamamlandı. GUHEM şimdi, Avrupa'nın en prestijli etkinliklerinden birinden büyük bir başarıyla döndü. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, "2019 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri" kapsamında yarışmalara katıldı. Uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilen yapı, "Kamusal Yapılar" kategorisinde ödül almayı başardı. Bu ödülle birlikte onore edilen GUHEM şimdi, yeni ziyaretçilerini karşılamak için açılmayı bekliyor. Merkezin, 23 Nisan 2020 tarihinde açılması planlanıyor. GUHEM, 2019 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri kapsamında ödül alabilmek için pek çok konuda değerlendirildi. Alanında uzman kişilerden oluşan jüri kurulu, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin dizaynını, binanın geliştirilmesini ve sunumunu, iç mekanlarını, genel tasarımını ve mimari yapısını inceledikten sonra Kamusal Yapılar kategorisindeki ödülünü verdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, GUHEM'in temellerinin 2018 yılının yaz aylarında atıldığını hatırlatarak, merkezin 13 bin metrekarelik kapalı alanı olduğunu ifade etti. Burkay, bu tesiste gençlerin havacılık ve uzay bilimlerine teşvik edileceğini, bunun sağlanabilmesi için de farklı niteliklerde 154 interaktif düzeneğin bulunduğunu ifade etti.