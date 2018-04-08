Türkiye, genç YouTuber'ını arıyor! İşte yarışmanın detayları

TÜRKİYE Gençlik STK'ları Platformunun "Kanalıma Hoşgeldiniz" sloganıyla bu yıl ilk kez düzenlediği gençler arası YouTube yarışmasına başvurular başladı. TGSP'den yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Genç Youtuber'larını Arıyor" mottosuyla ilk kez düzenlenen yarışmaya 13-30 yaş arası gençler, tek ya da gruplar halinde birer video ile katılabilecek.

BAŞVURULAR 18 NİSAN'A KADAR YAPILACAK

Türk Telekom'un sponsorluğunda sanat, tasarım, kültür, teknoloji, dijital dönüşüm, sosyal medyada genç ile yapay zeka konularını içeren yarışmada, gençlerin, çektikleri özgün içerikler ile dijital dünyada yeteneklerini ve hayal güçlerini keşfetmelerini hedefleniyor.

Başvuruların internet üzerinden 18 Nisan'a kadar yapılabileceği yarışmada halk oylamasını geçen 20 katılımcı finale katılmaya hak kazanacak. İnternette görsel ve işitsel öğelerle iletişim kalitesini arttırmak ve yeni ufuklar açmak için kullanmaya teşvik eden platform, katılımcıların kendisini keşfetmesini sağlamak için tek kazanımı olmayan yarışmayı düzenliyor.

HEDİYELERLE ÖDÜLLENDİRİLECEKLER

Alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek yarışmacılar, benzersiz bir süreci deneyimleme fırsatı yakalayarak çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek