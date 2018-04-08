Türkiye, genç YouTuber'ını arıyor! İşte yarışmanın detayları

TÜRKİYE Gençlik STK'ları Platformunun "Kanalıma Hoşgeldiniz" sloganıyla bu yıl ilk kez düzenlediği gençler arası YouTube yarışmasına başvurular başladı. TGSP'den yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Genç Youtuber'larını Arıyor" mottosuyla ilk kez düzenlenen yarışmaya 13-30 yaş arası gençler, tek ya da gruplar halinde birer video ile katılabilecek.
BAŞVURULAR 18 NİSAN'A KADAR YAPILACAK
Türk Telekom'un sponsorluğunda sanat, tasarım, kültür, teknoloji, dijital dönüşüm, sosyal medyada genç ile yapay zeka konularını içeren yarışmada, gençlerin, çektikleri özgün içerikler ile dijital dünyada yeteneklerini ve hayal güçlerini keşfetmelerini hedefleniyor.
Başvuruların internet üzerinden 18 Nisan'a kadar yapılabileceği yarışmada halk oylamasını geçen 20 katılımcı finale katılmaya hak kazanacak. İnternette görsel ve işitsel öğelerle iletişim kalitesini arttırmak ve yeni ufuklar açmak için kullanmaya teşvik eden platform, katılımcıların kendisini keşfetmesini sağlamak için tek kazanımı olmayan yarışmayı düzenliyor.
HEDİYELERLE ÖDÜLLENDİRİLECEKLER
Alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek yarışmacılar, benzersiz bir süreci deneyimleme fırsatı yakalayarak çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.