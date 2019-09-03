Türkiye'den çekilecek mi? Netflix'den resmi açıklama geldi

NETFLİX, internet üzerinden yayın yapan televizyon kanalları ve medya kuruluşlarına RTÜK denetimi getirilmesinin ardından Türkiye piyasasından çekileceği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Netflix Türkiye Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İnternet yayınlarına yönelik getirilen yeni düzenlemenin gerektirdiği üzere lisans başvuru sürecimizi başlattık. Türkiye'de sayıları gittikçe artan 1,5 milyon üyeye sahibiz. Üyelerimizin dünyanın dört bir yanından sunduğumuz zengin içerik çeşitliliğine ve Türkiye'den dünyaya taşıdığımız yerel hikayelere değer verdiğine inanıyoruz. Bu nedenle bir yandan Türkiye'deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyor, diğer yandan da sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz, üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek."

TÜRKİYE'DEN ÇEKİLECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

İnternet üzerinden yayın yapan televizyon kanalları ve medya kuruluşlarına RTÜK denetimi yolunu açan ve bu yayınlara lisans zorunluluğu getiren yönetmelik yürürlüğe girdi. Bu gelişme üzerine Netflix'in lisans başvurusu yapmadığı ve Türkiye'den çekileceği iddia edilmişti.

RTÜK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix'in Türkiye için lisans başvurusu yapmadığı yönündeki haberler üzerine Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak şunları söyledi:"Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin NETFLIX, BLU TV, PUHU TV, TURKCELL, VODAFONE, DIGITURK, TİVİBU gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600'ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık. Hayırlı olsun."

TÜRKİYE PAZARINA 2016'DA GİRDİ

2015 yılında hizmet verdiği 60'a yakın ülkede 70 milyon eve giren Netflix, 2016 yılında büyük bir hamle yapmış ve hizmet verdiği ülke sayısını 190'a çıkarmıştı. 2016'da yılında 130 ülkeye açılma kararı alan Netflix bu karar ile Türkiye'de de hizmet vermeye başlamıştı.