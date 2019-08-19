Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor! Sadece 2 kişide olacak

TOYOTA bünyesindeki premium otomobil üreticisi Lexus, LC coupe modelini Ekim ayından itibaren İstanbul ve Ankara showroomlarında sunmaya başlayacağını duyurdu.Markadan yapılan açıklamada, hibrit motora sahip olan LC 500h'nin Türkiye'ye sınırlı sayıda geleceği ve araca 2019 yılında 2 kişinin sahip olabileceği kaydedildi.

354 BEYGİR GÜÇ ÜRETECEK

LF-FC konseptinden esintiler taşıyan otomobilde, 3.5 litre V6 benzinli motor ile elektrikli motorun kombininden oluşan bir ünite görev yapıyor. Bu birliktelik ile 354 beygir güç üreten otomobil, 0-100 km/s arasını 5 saniyede tamamlıyor. LC500h'da yer alan yeni jenerasyon 'Multi Stage Hybrid Sistemi'nin, performans otomobilleri için özel olarak tasarlandığı bildiriliyor.