Turkcell mağazalarında yerli otomobil satılacak

YERLİ otomobil için bekleyiş giderek heyecanlı hale geliyor. Teknoloji alanı da bu bekleyişin en önemli takipçilerinden oldu. Sektörün en önemli aktörü olan Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan Teknolojioku'ya iş ortağı olduğu yerli otomobil hakkında açıklamalarda bulundu. Murat Erkan, geliştirilmesinde yer aldıkları yerli otomobili kendi mağazalarında satabileceklerini açıkladı.

"TESLA MODELİ İLE İLERLEYECEĞİZ"

Murat Erkan'ın verdiği bilgilere göre yerli otomobilde iş ortaklarından biri olan Turkcell, bu otomobiller üretildiğinde mağazalarında bu aracı satmayı planlıyor. Tesla modeli ile ilerleyebileceklerini belirten Erkan, "İş ortaklarımız bize bu konuda sürekli sorular soruyor. Elbette biz de yerli otomobili mağazalarımızda satabiliriz" dedi.