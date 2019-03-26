Türk savunma sanayisi gücünü Asya'ya taşıdı

Türk savunma sanayisi şirketlerinin önemli katılımcılar arasında yer aldığı Malezya'daki LIMA 2019 kapılarını açtı. Malezya'ya ihracatı için görüşmeleri sürdürülen Anka, fuarda statik alanda sergilendi. Asya ülkelerinin karar organlarının temsilcilerinin katıldığı fuarda, ASELSAN, STM, HAVELSAN, ROKETSAN ve TAIS de ürünlerini tanıtıyor.

Türk savunma sanayisi gücünü Asya'ya taşıdı
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TÜRK savunma sanayisi ürünleri,  Malezya'da düzenlenen, Asya-Pasifik Bölgesi'nin alanında en önemli fuarı Langkawi  Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda (LIMA 2019) sergileniyor.  
Malezya Savunma Bakanlığının koordinasyonunda 1991'de başlayan ve bu  yıl 15'incisi düzenlenen LIMA 2019, Malezya'nın Langkawi kentinde kapılarını  açtı.
Fuarın açılışına Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail  Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Türkiye'nin Kuala Lumpur  Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Türk savunma sanayisi şirketlerinin üst düzey  yöneticileri katıldı. 
Türk savunma sanayisi temsilcileri ve şirketlerin yöneticileri, LIMA  2019 süresince Malezya makamları başta olmak üzere diğer katılımcı ülke  temsilcileriyle üst düzey görüşmelerde bulunacak. Fuar sırasında   Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Türk savunma sanayisi  firmalarınca üretilen ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama ve satışına yönelik  faaliyetler gerçekleştirilecek. 
LIMA 2019'da  Türkiye'den 6 şirket stant açtı. Türk Havacılık ve Uzay  Sanayii AŞ (TUSAŞ), ASELSAN, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ  (STM), HAVELSAN, ROKETSAN ve TAIS, fuarda savunma sanayisine yönelik ürün ve  hizmetlerini tanıtıyor. 
Türk şirketlerinin stantlarını, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed,  Malezya İçişleri Bakanı Muhyiddin Yassin ve kuvvet komutanlarının da aralarında  bulunduğu sivil ve askeri yöneticiler ziyaret etti. 
Anka ilk kez LIMA'da 
TUSAŞ, insansız hava aracı Anka'yı fuar için oluşturulan statik alanda  ilk kez sergiliyor. 
Şirketin standında ise T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri,  Gökbey Genel Maksat Helikopteri, Hürkuş Gelişmiş Eğitim Uçağı, Hürkuş-C Hafif  Taarruz ve Silahlı Keşif Uçağı ve Milli Muharip Uçak (MMU) maketleri yer alıyor.
 
ASELSAN, uzaktan komutalı sistemleri, tank modernizasyon çözümleri,  haberleşme sistemleri ve anti-drone sistemleri gibi ürünlerini tanıtıyor.
 
STM, deniz platformları ve vurucu (kamikaze) İHA sistemlerini  sergiliyor.

HAVELSAN, deniz savaş sistemleri, simülatörler, siber güvenlik  ürünleri, holografik durumsal farkındalık teknolojisi gibi ürün ve yeteneklerini  tanıtıyor. 
ROKETSAN'ın standında lazer güdümlü Cirit füzesi, UMTAS Uzun Menzilli  Tanksavar Füzesi, L-UMTAS Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi, OMTAS  Orta Menzilli Tanksavar Füzesi, SOM füzesi, Teber Lazer Güdüm Kiti, MAM-L ve  MAM-C mini akıllı mühimmatları gibi ürünler yer alıyor. 
TAIS, portföyünde bulunan deniz platformlarını tanıtıyor.
Türk savunma sanayisi şirketlerinin son dönemde iş geliştirme-pazar  oluşturma çalışmalarında yoğunlaştığı bölgeler arasında Asya-Pasifik yer alıyor.  Malezya'ya savunma ve havacılık sanayisi son 3 yılda 162 milyon dolarlık ihracat  gerçekleştirdi. Gelecek dönemde kara, hava, deniz platformlarında yeni ihracat  başarılarına imza atılması hedefleniyor.

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