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Türk öğrenciler üretti! Uzaktan kontrol edilebiliyor, kendi başına eve dönüyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektronik ve Otomasyon Bölümü öğrencileri, "Gökbörü" ismini verdikleri insansız tank aracı bluetooth ile kontrol edilmesi ve kendi başına eve dönmesiyle dikkat çekiyor

Türk öğrenciler üretti! Uzaktan kontrol edilebiliyor, kendi başına eve dönüyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektronik ve Otomasyon Bölümü öğrencileri, "Gökbörü" ismini verdikleri insansız tank aracı bluetooth ile kontrol edilmesi ve kendi başına eve dönmesiyle dikkat çekiyor

10 Nisan 2018 Salı 08:50
Türk öğrenciler üretti! Uzaktan kontrol edilebiliyor, kendi başına eve dönüyor
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 KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü 2 sınıf öğrencileri 'Gökbörü' ismini verdikleri insansız tank aracı projeleri ile dikkat çekiyor. İnsansız tank aracı barutlu ateşleyicilerin aksine elektrik tetikleme tertibatı ve mekanizması ile manyetik ateşleme sistemine sahip olma özelliği ile de önem taşıyor.

KTÜ Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü 2. sınıf öğrencileri Ahmet Selim Civelek, Yusuf Aslan, Batuhan Boran, Emin Yılmaz ve Abdulkadir Şahin isimli öğrencilerin Öğretim Görevlisi Murat Küçükali önderliğinde yaptıkları ve 'Gökbörü' ismi verdikleri insansız tank aracı KTÜ Tanıtım Günleri'nde büyük ilgi çekti.

BLUETOOTH İLE KONTROL EDİLİYOR

 İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, sistemle ilgili bilgiler veren öğrencilerden Ahmet Selim Civelek "Tankımızın ismi Gökbörü-1, manyetik fırlatıcımızın ismi Zirve-1 dir. Tankımız bluetooth ile kontrol ediliyor. Kondansatörler 400-450 volt kadar bir voltaj üretiyor. Bu voltaj yardımı ile kontaktör dediğimiz aletimize elektrik geliyor ve manyetik silahımızın bobinlerimizin ucuna 400 volt bir elektrik veriyoruz. Bu voltu verdiğimiz de manyetik silahımızın ucundaki bobinler elektrikleniyor. Elektriklendiği zaman manyetik alan yardımı ile içine koyduğumuz demir ateşliyor ve mermiyi fırlatıyor" dedi.


 Türkiye'de daha önce bu şekilde bir insansız tank projesi geliştirilmediğini kaydeden Civelek "Günümüzde gelişen teknolojiler ile birlikte, savunma sanayilerinde büyük atılımlar ortaya çıkmıştır. Ülkemiz bu savunma sistemleri konusunda büyük atılımlar gerçekleştirmeye çalışmak ile birlikte yeni projeler üretmeye devam etmektedir fakat bu sistemlerin tam olarak faal olmamasından dolayı veya tam olarak yerli üretim gerçekleşmemesinden kaynaklı olarak günümüzde terör olaylarında yüzde 100 bir başarı sağlanamamıştır" ifadelerini kullandı.

KENDİ BAŞINA EVE DÖNÜYOR

Projelerinde gerçekleştirmek istedikleri hedefleri de sıralayan Civelek, şunları söyledi:

"Uzaktan Kontrollü olması (belirlenen mesafe 1 km'dir.) Görüntü alınıp işlenmesi, tam taktik bir araç modernizasyonu sağlanması (değişik arazi tiplerinde hareket kabiliyeti kazandırılması ve seri hareket elde edilmesi, istenmeyen bir durum ile karşılaşıldığında kendini savunmasında önemli bir etkendir) Barutlu ateşleyicilerin aksine elektrik tetikleme tertibatı ve mekanizması ile manyetik ateşleme sisteminin oluşturulması. Gerekli görüldüğünde veya bağlantı kopukluğunda kendi başına merkeze dönebilmesi veya kendini tehdit altında hissettiğinde karşılık verebilmesi. Belirlenen koordinatlara otonom veya manuel olarak hareket kabiliyeti kazandırılması. Termal sensörler ile düşük görüş alanı olan yerlerde hedef tespiti, belirlenen hedeflerimizdendir."

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Son Güncelleme: 10.04.2018 09:27
Anahtar Kelimeler:
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİElektronik Ve Otomasyon Bölümü öğrencileri
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