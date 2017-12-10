Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107921
ALTIN
154.062
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1370
EURO
4.5054
10 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
10 Aralık 2017 Yeni Alanya...
1 bardak suya 2 kaşık katıp için, mantardan kurtulun!
Bu yöntemle mantardan kurtulun
Türk öğrenciler üretti! 440 kilometreyi 5 TL'ye gidebiliyor
440 Km'yi 5 TL'ye gidiyor
banner468

Türk öğrenciler üretti! 440 kilometreyi 5 TL'ye gidebiliyor

Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinin ürettiği "Kangal S4" adlı elektrikli otomobil, "Yerli otomobil üretimine biz hazırız" sloganıyla görücüye çıktı. Araç, 440 km'yi 5 TL'lik enerjiyle gidiyor

Türk öğrenciler üretti! 440 kilometreyi 5 TL'ye gidebiliyor

Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinin ürettiği "Kangal S4" adlı elektrikli otomobil, "Yerli otomobil üretimine biz hazırız" sloganıyla görücüye çıktı. Araç, 440 km'yi 5 TL'lik enerjiyle gidiyor

10 Aralık 2017 Pazar 10:31
Türk öğrenciler üretti! 440 kilometreyi 5 TL'ye gidebiliyor
banner404

TEKNOLOJİ Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Can ve 13 kişilik ekibinin çalışmaları sonucu Otomotiv ve İmalat Mühendisliği laboratuvarında 4 ayda üretilen "Kangal S4", vatandaşlara tanıtıldı.

"5 LİRAYA 440 KİLOMETRE GİDİYOR"

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve Doç. Dr. Can, tanıtımda aracı müze bahçesinde bir süre kullandı. Rektör Prof. Dr. Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'de yerli otomobil üretiminin söz konusu olduğuna değinerek, "Üniversite olarak biz bu işe hazır olduğumuzu söylüyoruz." dedi.

Otomobilin özelliklerinden bahseden Yıldız, "Kangal S4, Sivas 4 Eylül anlamına geliyor. Yaz döneminde TÜBİTAK destekli 67 takımın yer aldığı yarışta 16. olduk. İnşallah bir yıl sonraki hedefimiz birinci olmak. Şu an 70 kilometre hıza çıkıyoruz. 100 kilometrede 1,4 enerji harcıyor yani buradan Ankara'ya 440 kilometre gidişimiz 5 liraya mal oluyor." diye konuştu.

"ELEKTRİKLİ ARABA ÜRETİMİNE DESTEK VERMEK İSTİYORUZ"

Yıldız, aracın geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Üniversite olarak bir projeyle bunu geliştirip 2018 yılında birinci olma hedefimiz var. Elektrikli otomobil üretimine katkı vermek istiyoruz ve Cumhuriyet Üniversitesi olarak hazır olduğumuzu söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Can da aracın teknik özelliklerini anlatarak, prototip aşamasında olduklarını söyledi.

"6 SAATTE ŞARJ EDİLEBİLİYOR"

Aracı 4 ayda tamamladıklarını aktaran Can, şunları kaydetti:

"Bundan önce "Kangal V1" modelimiz vardı. Bu aracımızı da onun üzerine geliştirdik. Aracımızın şasisi diğerlerinden farklı olarak alüminyum kompozit malzemelerden yapıldı, hidrolik fren sistemine sahip. Trafiğe çıkabilmesi için geliştirilmesi gerekiyor. Trafiğe çıkabilecek ölçütlere de ulaşabileceğine inanıyoruz."

TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışları'nda elektromobil kategorisinde 67 takım arasında enerji verimi olarak 4'üncü, sırlama turlarında ise 16. sırada yer alan aracın üzerinde 1,5 kilovat gücünde elektrikli motor, 60 vat 72 amper lityum demir fosfat batarya bulunuyor ve 6 ila 8 saat arasında şarj edilebiliyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Alim Yıldızİbrahim CanSivas Cumhuriyet ÜniversitesiKangalOtomobilTeknolojiEKONOMİKangal S4
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Instagram yeni mesajlaşma uygulaması çıkarıyor
Instagram yeni mesajlaşma uygulaması çıkarıyor
Swarm'da rekor Türkiye'nin oldu
Swarm'da rekor Türkiye'nin oldu
Bilgisayarlarda pil ömrünü uzatacak dev işbirliği
Bilgisayarlarda pil ömrünü uzatacak dev işbirliği

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim