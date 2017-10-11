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Türk mühendislerden dünyada bir ilk! ATM'den para çeker gibi alınacak

Türk mühendisler, dünyada bir ilki başararak Altınmatik geliştirdi. TÜBİTAK destekli yerli üretim makineden, ATM`den işlem yapar gibi günün her saatinde altın satın alınabilecek

Türk mühendislerden dünyada bir ilk! ATM'den para çeker gibi alınacak

Türk mühendisler, dünyada bir ilki başararak Altınmatik geliştirdi. TÜBİTAK destekli yerli üretim makineden, ATM`den işlem yapar gibi günün her saatinde altın satın alınabilecek

11 Ekim 2017 Çarşamba 09:56
Türk mühendislerden dünyada bir ilk! ATM'den para çeker gibi alınacak
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TÜRK mühendis ve yazılımcılar, dünyada bir ilki başararak 'Altınmatik' geliştirdi.  Hindistan'dan sonra günlük hayatta en fazla altın kullanan ülkemizde işlemleri kolaylaştıracak bu makine tıpkı ATM gibi çalışıyor. Doğumda ve düğünde olmazsa olmaz bir hediyemiz, altına artık günün her saati ulaşabileceğiz. TÜBİTAK desteği ve  Ekonomi Bakanlığı'nın teşvikleriyle üretilen cihaz, altın rafineleri tarafından üretilen sertifikalı ürünlerin satışını yapacak. Yenişafak'ta yer alan habere göre evlendirme daireleri ve sonrasında hastanelere yerleştirilecek Altınmatik'lerden 7/24 yarım gramdan, 50 grama kadar altın alabileceksiniz.

BU SAATTE NEREDEN ALTIN BULURUM DİYE ÜZÜLME

Düğün ve doğumların vazgeçilmez hediyesi olan altınınızı artık kuyumcu aramadan bu makinelerden çekebileceksiniz. Cihaz kayıtdışılık ve sahte veya gramajı düşük ürünlerle mücadeleye destek olacağı gibi, akşam saatlerinde düğüne yetişmeye çalışan, trafiğe takılıp kuyumcu bulamayanların da imdadına koşacak.

Nakit veya kredi kartı kabul eden bu Altınmatik aslında bir içecek otomatları mantığıyla çalışıyor ve o andaki değer üzerinden size altını veriyor. Hediye amaçlı alıyorsanız isterseniz üzerine mesaj da yazdırabilirsiniz. Altınmatik, 2.5 tonluk bir cihaz, ayrıca kendi içinde de ilgili altını muhafaza eden bir kasa var, akıllı sensörlerle donatılmış vaziyette.

YILBAŞINDA DUBAİ'DE

Cihazı geliştiren ve patentini alan Elektronet Firması'nın İcra Kurulu Başkanı Can Yanyalı, ürünü  Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihraç ettiklerini ve ilk olarak  Dubai'nin en büyük alışveriş merkezi  Dubai Mall'da görücüye çıkacağını söylüyor. 2018'in ilk ayında kullanılacak cihazın dünyada örneği yok.  Türkiye'de ise 6 ay içinde kullanmaya başlayacağız.

NİKAH SALONU VE HASTANEYE KURULACAK

Ülkemizde ilk olarak evlendirme dairelerinde kurulacağı bilgisini veren Can Yanyalı, "Özellikle belediyelerden bu konuda ciddi bir ilgi ve talep var. Onlarla da işbirliği içinde olacağız. Belediyeler, altın rafineleri ve Elektronet'in gelir paylaşım esasına göre 3'lü bir yapısı olacak" diyor.

Yerli Altınmatiklerin önemli bir ihracat potansiyeli taşıdığını belirten Yanyalı, "TÜBİTAK'tan AR-GE desteği aldık ve geliştirdiğimiz ürünlerin ticari getiri sağlamasına dikkat ediyoruz. Projeyi anlattığımızda  Dubai başta olmak üzere birçok ülkeden olumlu geri dönüşler aldık. Özellikle altına dayalı işlemlerin günün her saatine yayılmasını sağladığı için önemli bulundu" bilgisini veriyor.

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