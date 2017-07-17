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Türk bilim insanları giyilebilir sensör teknolojisi geliştirdi

Harvard Üniversitesinde doktora sonrası çalışmalar yapan iki Türk akademisyen, silikon ve kumaştan yapılan, vücut yapısıyla uyumlu, giyilebilir sensör teknolojisi geliştirdi

Türk bilim insanları giyilebilir sensör teknolojisi geliştirdi

Harvard Üniversitesinde doktora sonrası çalışmalar yapan iki Türk akademisyen, silikon ve kumaştan yapılan, vücut yapısıyla uyumlu, giyilebilir sensör teknolojisi geliştirdi

17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:09
Türk bilim insanları giyilebilir sensör teknolojisi geliştirdi
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HARVARD Üniversitesinde doktora sonrası çalışmalar yapan iki Türk akademisyen, silikon ve kumaştan yapılan, vücut yapısıyla uyumlu, giyilebilir sensör teknolojisi geliştirdi. İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Atalay "Felçli hastaların yürüme ve hareket etme kapasiteleri çok kısıtlı. Laboratuvarımızda yapılan çalışmalar genel olarak bu hastalara tekrar hareket etme yetisi kazandırmayı amaçlıyor. Bunları giyen hastaların veya sağlıklı bireylerin hareket performansında artış sağlanıyor" dedi.

"FELÇLİ HASTALARA TEKRAR HAREKET ETME YETİSİ KAZNDIRIYOR"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.  Özgür Atalay ve  Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Aslı Atalay, Prof. Dr. Conor Walsh ile Harvard Üniversitesinde geliştirdikleri giyilebilir elektronik tekstil yapıları hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Geliştirdikleri bu teknolojinin vücut hareketlerini ölçtüğünü anlatan  Özgür Atalay, şunları söyledi:

"Mesela felçli hastaların yürüme ve hareket etme kapasiteleri çok kısıtlı oluyor. Bizim laboratuvarımızda yapılan çalışmalar genel olarak bu hastalara tekrar hareket etme yetisi kazandırmayı amaçlıyor ve tekstil bazlı yapılar da bu sistemin en önemli halkasını oluşturuyor. Bunlar yumuşak, giyilebilir dış iskeletler aslında ve bunları giyen hastaların veya sağlıklı bireylerin hareket performansında artış sağlanıyor."

YUMUŞAK SENSÖR GELİŞTİRDİLER

Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda bu giyilebilir yapıların metal ya da kompozit yapılardan üretildiğini ve genelde sert parçalardan oluştuğunu ifade eden Atalay, şöyle devam etti:

"Giyilebilir, dış iskeletler şimdi tamamen tekstil bazlı olduğu için giyen kişiye uzun süreli kullanımda hiçbir rahatsızlık vermiyor. Biz de giyilebilir dış iskeletlerin en önemli parçalarından olan ve sistemin kontrolünü sağlayan sensör yapılarının, giyen kişinin vücut hareketleriyle uyumlu olması, gerekli uzamayı ve esnekliği sağlaması için yumuşak sensör yapısını geliştirdik."

Atalay, sert materyallerin kullanıcıya rahatsızlık verdiğini ancak geliştirdikleri bu yumuşak ve esnek tekstil yapıların tamamen vücut yapısıyla uyumlu olduğunu ve kullanıcıya rahatlık sağlayacağını dile getirerek, "Giyilebilir elektroniklerin tıpkı üzerimizdeki kıyafetler gibi yumuşak olması daha cazip. Bizim geliştirdiğimiz teknoloji, üzerinize giymiş olduğunuz tekstil ürünleriyle birleşmiş olacak." dedi.

SENSÖR NE YAPIYOR?

Atalay, bu sensörlerin işlevlerini ise şöyle anlattı:

"Tekstil ve silikon bazlı hibrit sensörler, adımlarımızı sayabilir, el hareketlerini ölçebilir ve bu amaçla tişört, pantolon gibi kıyafetlere entegre edilebilir. Bunlar da spor endüstrisinde bize geri bildirim vermek için kullanılabilir. Doğru duruşu ayarlamak için bizi uyarabilir. Mesela golf oynayan bir kişi sensörden aldığı geri bildirim ile duruşunu düzeltebilir. Kısacası bu sensörler vücut hareketlerinden elde edilecek geri bildirimin gerekli olduğu her alanda kullanılabilir."

Bu sensör teknolojisinin uygulama alanlarının daha da çeşitlendirilebileceğini belirten Atalay, "Her hastalığın ya da her durumun kendine özgü bir hareket sinyali vardır. Sonuçta bu sensörler vücuttaki en ufak bir hareket sinyalini algılayabiliyor. Diğer araştırmacılar bundan yararlanıp farklı çalışmalar ortaya koyabilir." diye konuştu.

DÜŞÜK MALİYETLİ

Şimdiye kadar sensörlerin çok zor metotlarla üretildiğine dikkati çeken Atalay, geliştirdikleri teknolojiyle aynı zamanda çok düşük maliyetle tek seferde çok sayıda sensör üretebildiklerine işaret etti.

Atalay, "Bizim gerçekleştirmiş olduğumuz basit üretim teknolojisiyle bir anda çok fazla sensör üretme imkanına kavuşmuş olduk. Hatta isteyen kişiler bizim göstermiş olduğumuz daha da basitleştirilmiş üretim teknolojileri ile bu sensörleri üretebilir." ifadesini kullandı.

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