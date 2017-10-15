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Tüm dünyayı sarıyor! 3 milyar dolarlık pazar oluşturdu

İlkokulundan bankasına, dev holdinglerden sivil toplum kuruluşlarına kadar herkesin gündemine giren kodlama, dünyada 3 milyar dolarlık pazar oluşturdu

Tüm dünyayı sarıyor! 3 milyar dolarlık pazar oluşturdu

İlkokulundan bankasına, dev holdinglerden sivil toplum kuruluşlarına kadar herkesin gündemine giren kodlama, dünyada 3 milyar dolarlık pazar oluşturdu

15 Ekim 2017 Pazar 10:40
Tüm dünyayı sarıyor! 3 milyar dolarlık pazar oluşturdu
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DİJİTALLEŞMENİN yaygınlaşması ile her geçen gün önem kazanan kodlama, son yıllarda okullarda kutlanmaya başlanan 'Kodlama Haftası' etkinlikleriyle beraber zirveye çıktı. Popülerliğinin artması ile farklı sektörlerdeki şirketlerden derneklere, okullardan özel kurslara kadar geniş yelpazedeki kurumların yöneldiği ve kimi zaman fiyatı 2 bin lirayı bulabilen kodlama eğitimlerinin sayısı gittikçe çoğalıyor. Hal böyle olunca da kafalarda kodlamaya dair sorular da artıyor. Peki nedir bu herkesin ilgi gösterdiği kodlama? En genel tanımıyla kodlama, bilgisayar yazılımı oluşturmak için kullanılan bir elektronik dil olarak açıklanıyor. Buna göre, herhangi bir uygulama ve web sitesi oluşturmak kodlama ile mümkün hale geliyor. Gazete  Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre söz konusu elektronik dil, bilgisayar yazılım programının ilk adımı olarak da karşımıza çıkarken, bugün itibarıyla piyasada yüzlerce kodlama dili bulunuyor.

YAZILIMA 12 MİLYAR LİRA HARCADIK

Kodlama ile oluşturulan yazılımlar ise, sanayiden okullara, robotik teknolojilerinden otomobillere, sağlık alanından savunma teknolojilerine kadar hayatın her alanında kendine yer bulmuş durumda.
Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) 2016 yılı "Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri" raporuna göre,  Türkiye'de bilgi teknolojileri yazılım sektörünün büyüklüğü 11.9 milyar TL'yi buluyor. Kodlamanın da dahil olduğu yazılım ihracatı ise 2016 yılında 2 milyar lirayı geçti.

Araştırma şirketi 'MarketsandMarkets' verilerine göre, 2017'de dünyada sadece kodlamaya harcanan tutar 2.76 milyar dolar (10 milyar TL) büyüklüğe ulaşırken, 2022 yılında ise bu rakamın 4.75 milyar dolara (17.2 milyar TL) yükseleceği öngörülüyor.

OYUNCAK FİRMALARI TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİYLE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR

Bir işlemi yerine getirmek için izlenmesi gereken yolu komutlar ile bilgisayarlara anlatmaya imkân tanıyan kodlamanın, çocuklara yönelik eğitimleri için oyuncak firmaları ve teknoloji şirketleri işbirliklerine gidiyor. Bu kapsamda, çocuklara zihin geliştirici oyuncakların mobil entegrasyonu öğretiliyor. Böylece, kullandığımız cihazların içindeki yazılımları oluşturan kodlamanın mantığı, bilgisayara adım adım komut verme yönteminin kavranması yoluyla çocuklara kazandırılmaya çalışıyor.

GELECEK YIL OKULLARDA ZORUNLU DERS OLACAK

İngiltere'de 5-16 yaş grubuna yazılım eğitiminin 2014'ten beri zorunlu olduğunu hatırlatan uzmanlar,  Türkiye'de de kodlamanın zorunlu ders olarak okutulmasını istiyor.  Milli Eğitim Bakanlığı, önümüzdeki yıl 5 ve 6'ncı sınıf öğrencilerine zorunlu, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine ise seçmeli kodlama dersi verilmesi üzerinde çalışıldığını açıkladı. Halihazırda,  Bahçeşehir Okulları 5 yaşından itibaren kodlama ve robotik eğitimi veriyor. Teknoloji ve İnsan Koleji de (TİNK), lise seviyesinde kodlama dersi verirken,  Okyanus Koleji ise code.org işbirliğiyle bu dersleri gerçekleştiriyor.  ABD'de ise her 10 okuldan birinde kodlama dersleri veriliyor. Eğitim müfredatlarını yeni endüstriye göre şekillendiren  Finlandiya ve  Estonya da, kodlama derslerini 1'inci sınıftan itibaren öğrencilerine okutuyor. Konuya vurgu yapan  Apple CEO'su  Tim Cook ise, temel kodlama eğitiminin İngilizce bilmekten daha önemli olduğunu ve bu eğitimlerin tüm okullarda zorunlu olması gerektiğini söylemişti.

KURS ÜCRETLERİ 150 TL İLE 2 BİN TL ARASINDA

Yeni endüstri devriminin önemli bir bileşeni olan elektronik yeni dil, yani kodlama, ülkeler arasında da rekabeti doruğa çıkardı. Bu rekabetten geri kalınmaması adına,  Türkiye'de özellikle ilk ve ortaöğretim çağındaki öğrencilere yönelik eğitimler yaygınlaşıyor. Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümlerinde yaklaşık 20 yıldır zorunlu ders olarak verilen kodlama dili eğitimi, bilgisayar yazılımlarının hayatın her alanında kendine yer bulması ile hemen hemen her okulda verilmeye başlandı. Fakat bu eğitimler yüksek maliyetleriyle göz doldurabiliyor. Bazı özel okulların kurslarında kodlama eğitimlerine 2 bin liraya varan ücretler talep edilirken, online eğitim veren sitelerde ise bu rakam 150 TL'ye kadar düşebiliyor.

ŞİRKETLER ÇOCUKLARA ÖĞRETMEYE BAŞLADI

Farklı sektörlerden şirketler de kodlama eğitimlerine ağırlık veriyor. YGA'nın başlattığı 'Anadolu'ya Bilim Göçü' projesini Yapı Kredi desteklerken,  Arçelik ise proje kapsamında dağıtılacak twin isimli bilim kitlerinin üretimini üstleneceğini açıkladı. Vodafone Vakfı da, Habitat Derneği ile yürüttüğü 'Yarını Kodlayanlar' projesinde 11 ilde 4 bin çoçuğa kodlama öğretti.  Garanti Bankası ise,  Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile 9 şehirde düzenlediği "Geleceği Yazıyorum" kodlama atölyeleriyle, 200 çocuğu kodlama, yaratıcı düşünme ve robotik ile tanıştırdı.

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Türkiye Bilişim Sanayicileri DerneğiAmerika Birleşik DevletleriBahçeşehir ÜniversitesiMilli Eğitim BakanlığıTürkiye Cumhuriyeti
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