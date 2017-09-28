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Tüm dünya bunu bekliyor! Bir ilimizin kaderini değiştirecek

Tüm dünyadaki bilim insanlarının beklediği Doğu Anadolu Gözlemevi, 2020'de açılacak. Erzurum Valisi Azizoğlu, kentin bundan sonra sanayi ve bilim şehri haline geldiğini ifade etti

Tüm dünya bunu bekliyor! Bir ilimizin kaderini değiştirecek

Tüm dünyadaki bilim insanlarının beklediği Doğu Anadolu Gözlemevi, 2020'de açılacak. Erzurum Valisi Azizoğlu, kentin bundan sonra sanayi ve bilim şehri haline geldiğini ifade etti

28 Eylül 2017 Perşembe 20:54
Tüm dünya bunu bekliyor! Bir ilimizin kaderini değiştirecek
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ERZURUM'DA inşa edilen ve bilim insanlarının merakla  beklediği Doğu Anadolu Gözlemevi'nin 2020'de faaliyete gireceği bildirildi. 
 
Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.  Dr. Ömer Çomaklı ile kentte 3170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'ne inşa edilen  ve sınıfında dünyada tek olma özelliği taşıyan teleskopun yer alacağı  gözlemevinin inşaatını inceledi.
 
Vali Azizoğlu, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada,  Erzurum'un bugüne kadar hayvancılık şehri olarak bilindiğini hatırlattı.
 
Kentin bundan sonra sanayi ve bilim şehri haline geldiğini ifade eden  Azizoğlu, şöyle konuştu:
 
"Şu anda buradaki bu tesis Türkiye'nin en büyük gözlemevi olacak.  Dünyanın en önemli iki, üç gözlemevi arasında olacak. İleriyi görmek, çağın  ötesine geçmek böyle bir şey. Belki kimse bunu hayal etmiyordu ama bu  gerçekleşmek üzere. Bir buçuk sene sonra buradan uzayı gözlemlemeye başlayacağız.  Dünyadaki bütün bilim insanları da buradaki gözlemlemeden istifade edecekler."

 
Türkiye'nin en büyük yatırım araştırma merkezi
 
Rektör Prof. Dr. Çomaklı ise gözlemevinin yapımında kendilerini  destekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a ve Başbakan Binali Yıldırım'a  teşekkür etti.
 
Gözlemevinin dünyaya, Türkiye'ye ve Erzurum'a büyük katkı  sağlayacağını aktaran Çomaklı, "Bu proje, Kalkınma Bakanlığının desteklediği  Türkiye'nin en büyük yatırım araştırma projesi. Burada kuracağımız ekipman ve  labaratuvarlarla 4 metre çap altındaki bütün gözlemevi istasyonlarının aslında  bakım onarım ve bir araştırma merkezi." diye ekonuştu.
 
 Özellikleri itibarıyla sınıfında dünyada tek olacak
 
Doğu Anadolu Gözlemevi Proje Koordinatörü Astrofizikçi Doç. Dr. Cahit  Yeşilyaprak da gözlemevinin içinde ve üzerinde bulunacak sistemden dolayı  inşaatın zor ilerlediğini belirterek, şunları söyledi:
 
"2020 yılı içinde ilk ışığını alıp astronomi, uzay, bilim camiasına bu  teleskopu kazandırmış olacağız. Türkiye'nin en büyük 4 metre çaplı, tek parça  aynaya sahip teleskopu... Optik dediğimiz insan gözünün duyarlı olduğu bölgenin  dışında da kırmızı ötesi bölgede de gözlem yapabilen yine Türkiye'nin ilk kırmızı  ötesi teleskopu. Bu çapta dünya üzerinde 4 metre sınıfı yaklaşık 10 küsür  teleskop var ama bizim eklediğimiz birkaç optik ve son teknolojik özelliklerle  beraber bu özellikleri bir arada barındıran dünyada bu sınıfta tek teleskop  olacak."
 
Yeşilyaprak, optik olarak 4 metrede en üst seviyede bir teknolojiyi  Türkiye'ye getirmiş olacaklarını belirterek, tüm tasarım, yazılım kısmının Türk  ekip tarafından yapıldığını aktardı.
 
"Burada bu enlem boylamda bu çapta dünya üzerinde teleskop yok." diyen  Yeşilyaprak, şunları kaydetti:
 
"Büyük teleskopların tamamına baktığımızda Havai ve Şili'de var. Orada  gündüz olduğunda, burası gece oludğu için oradaki projelerin devamı için şu anda  burası cazip bir yer haline geldi. Bütün dünyanın astronomi ve bilim camiasının  gözü bu teleskopta. Nedeni, gece gündüz farkını ortadan kaldıracak enlem ve  boylamdayız. Erzurum'da kar yağışının fazla ancak nemin az olması, havanın soğuk  olması, astronomik açıdan en önemli kriterlerden biri. Biz kırmızı ötesi gözlem  yapacağımız için soğuk hava ideal bir durum. Kar yağışı da atmosferi temizlediği  için önemli."
 

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu Gözlemevi
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