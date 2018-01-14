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Trafikte akıllı tutanak dönemi resmen başladı!

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin geliştirdiği sistem üzerinde kağıt form doldurularak tutulan kaza tespit tutanakları Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge gereğince artık akıllı telefonlardan da doldurulabiliyor

Trafikte akıllı tutanak dönemi resmen başladı!

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin geliştirdiği sistem üzerinde kağıt form doldurularak tutulan kaza tespit tutanakları Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge gereğince artık akıllı telefonlardan da doldurulabiliyor

14 Ocak 2018 Pazar 09:42
Trafikte akıllı tutanak dönemi resmen başladı!
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DÜNYADA bu alanda geliştirilen “ilk uygulama” olma özelliği taşıyan mobil kaza tutanağı uygulaması ile kağıt form ve kalem kullanmadan akıllı telefonlarından hızlıca kaza tutanağı girişi yapılabiliyor.

Bu uygulama sayesinde kazaların sebebiyet verdiği trafik yoğunluğunun büyük ölçüde azalması hedefleniyor. Sigortalılar için birçok avantaja sahip olan tutanağı doldurmak için taraflardan birinde bir akıllı telefon bulunması yeterli. Tüm işlemler tüm taraflar için tek akıllı telefon ile yapılabiliyor.

Mobil kaza tutanağının akıllı telefondan doldurulmasından sonra tüm işlemler elektronik ortamdan takip ediliyor. Uygulama üzerinden araç plakası ve T.C. kimlik numarasının girilmesi ile birçok bilgi otomatik olarak dolduruluyor.


Sigortalılara her yönden büyük kolaylık getiren “Mobil Kaza Tutanağı” uygulaması Apple Store ve Google Play Store’lerden indirilebiliyor.

Bu uygulama ile birlikte; hızlı ve kolay kaza tutanak girişinin sağlanması, kaza sonrası trafik yoğunluğunun azalması, uygulamadaki yönlendirmeler ile tutanak girişindeki hata oranının azaltılması, kaza sonrası işlemlerin sonuçlanma süresinin azalması, kare kod uygulaması ile poliçe bilgilerine hızlı erişimin sağlanması, kağıt form taşınmasına gerek kalmaması, kazaya neden olan yerlerin hızlı ve kesin tespitinin yapılması, kaza anında bilgilerin sigorta şirketlerine iletilmesinin amaçlandığı bildirildi.

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