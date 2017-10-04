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Trafik kazalarını azaltacak buluş

Nissan otomobillerin koltuk ve direksiyonlarına entegre edilecek yeni teknolojisini ilk defa gösterdi. Bu ürünün trafik kazalarını azaltacağı belirtiliyor

Trafik kazalarını azaltacak buluş

Nissan otomobillerin koltuk ve direksiyonlarına entegre edilecek yeni teknolojisini ilk defa gösterdi. Bu ürünün trafik kazalarını azaltacağı belirtiliyor

04 Ekim 2017 Çarşamba 14:22
Trafik kazalarını azaltacak buluş
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JAPONYA merkezli Nissan, otomobil yolculuklarını değiştirecek yeni teknolojisini görücüye çıkardı. Nissan'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı bir teknoloji ile otomobillerin koltukları tamamen değiştiriyor. Araba koltuğu ve direksiyona eklenen bu özellik sürücünün susuzluğunu ölçüyor. Nissan'ın dikkatsizliğe dayalı trafik kazalarını azaltacağını belirttiği bu özellik terleme oranını ölçerek sürücünün susuz kalıp kalmadığını belirliyor ve uyarıda bulunuyor. Direksiyon ve koltuklara kaplanan özel bir teknolojik malzeme sayesinde terlediğinizde renk paletlerinin rengi değişmeye başlıyor. SOAK adını taşıyan bu özel teknoloji ve susuzluk seviyenizi gösteriyor. SOAK bunu renk değiştirerek kullanıcıya bildiriyor. Susuz kalan sürücülerin kaza yapma oranının artığını belirten Nissan bu teknolojinin kazaları azaltacağı konusunda hayli ümitli. Zira geçtiğimiz dönemde Loughborough Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada susuz kalan sürücülerin kaza yapma oranının alkollü araç kullananlarla aynı orana yaklaştığını gözler önüne sermişti. Hala Ar-Ge aşamasında olan SOAK henüz otomobillere entegre edilmedi. SOAK'ın Nissan modellerinde kullanıma gireceği tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
 

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Son Güncelleme: 04.10.2017 23:24
Anahtar Kelimeler:
trafik kazalarını azaltacak buluş
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